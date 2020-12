LEGO MANIA. Costruiamo insieme la motrice del set LEGO Technic # 42098 Bisarca

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA continuerà a costruire insieme a voi il set LEGO Technic #42098 Bisarca. La costruzione è lunga e richiede un po’ tempo, per cui è stata divisa in blocchi in base ai singoli elementi del set: auto trasportata, motrice, rimorchio. Oggi costruiremo la motrice del truck.

LEGO MANIA – 23/12/2020

Nel corso della puntata di oggi costruiremo insieme il secondo elemento del set LEGO Technic # 42098 Bisarca, ovvero la motrice del truck. Il set è corposo: 2.493 pezzi da assemblare seguendo 219 step di costruzione, “spalmati” su 544 pagine di manuale di istruzioni. Per non portarvi via troppo tempo, abbiamo deciso di suddividere la costruzione su 3 puntate: l’auto, la motrice, il rimorchio.





Curiosità: una volta ultimata la costruzione, la Bisarca sarà in grado di ospitare e trasportare anche un altra muscle car, ovvero il set LEGO Technic # 42093 Chevrolet Corvette ZR1

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

