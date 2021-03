LEGO MANIA. Continuiamo a costruire tutti insieme il set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. In questa nuova puntata di LEGO MANIA, proseguiamo la costruzione il mostruoso e fantastico set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City. E’ una costruzione necessariamente a tappe: nelle scorse due puntate, dopo 5 ore di costruzione ciascuna, siamo arrivati alle buste numero undici… ne mancano 15!!! Stiamo pur sempre lavorando su di un set composto da 5.685 pezzi e con manuale di istruzioni diviso in 3 volumi! Pronti a seguirci di nuovo nel montaggio di questo faraonico set?

LEGO MANIA – puntata del 24/03/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA, prosegue la costruzione del set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City

Lo spettacolare modello di palazzo di Ninjago City è composto da tre livelli, tutti da costruire e con i quali giocare per celebrare il decimo anniversario del mondo NINJAGO. All’interno del set sono incluse ben 19 minifigure, tra cui Young Lloyd, Kai, Zane, Urban Cole, Urban Jay, Urban Nya, Wu Legacy, Misako, Ronin, Hai, Cece, Mei e Tito. L’edificio è ricco di stanze, tra cui una gelateria, la noodle house di Chen, una sala di controllo ninja e un museo, tutti con accessori e dettagli ispirati alla ricca storia dei ninja. Ciascun livello è separabile dagli altri per una facile azione di gioco, e c’è una scala sul retro che può essere alzata e abbassata. I 5.685 pezzi che servono per costruirlo gli fanno guadagnare il quarto posto della classifica dei set con il maggior numero di pezzi.

5.685 pezzi | € 299,99 su LEGO Shop @ Home

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA, non dovrete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti