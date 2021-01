LEGO: il set #71741 Giardini di NINJAGO City è in vendita

E’ stato presentato ufficialmente oggi, insieme a tutte le altre iniziative legate alle celebrazioni del decimo anniversario della nascita della serie televisiva NINJAGO, il principale set del pacchetto LEGACY: il set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City.

Saranno ben undici i set a marchio LEGACY che usciranno nel corso del 2021: quattro già in commercio dal 1° gennaio 2021, il quinto, il set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City di cui sopra è uscito oggi 14 gennaio su LEGO Shop @ Home in anteprima per i membri VIP e altri quattro identificati dal marchio Battaglia epica anch’essi già in commercio dal 1° gennaio 2021.

Una particolare attenzione è stata data ai collezionisti (e sono molti) del tema Ninjago: sei degli undici set a marchio LECACY includeranno una minifigure ninja color oro da collezione ed in edizione limitata. Si parte con la versione dorata di Wu Legacy.

Lo spettacolare modello di palazzo di Ninjago City è composto da tre livelli, tutti da costruire e con i quali giocare per celebrare il decimo anniversario del mondo NINJAGO. All’interno del set sono incluse ben 19 minifigure, tra cui Young Lloyd, Kai, Zane, Urban Cole, Urban Jay, Urban Nya, Wu Legacy, Misako, Ronin, Hai, Cece, Mei e Tito. L’edificio è ricco di stanze, tra cui una gelateria, la noodle house di Chen, una sala di controllo ninja e un museo, tutti con accessori e dettagli ispirati alla ricca storia dei ninja. Ciascun livello è separabile dagli altri per una facile azione di gioco, e c’è una scala sul retro che può essere alzata e abbassata. I 5.685 pezzi che servono per costruirlo gli fanno guadagnare il quarto posto della classifica dei set con il maggior numero di pezzi.

Prima un po’ di storia… Era l’inizio del 2018 quando nelle sale cinematografiche uscì LEGO Ninjago – Il film (The LEGO Ninjago Movie), il terzo “LEGO MOVIE” dopo LEGO Batman – Il film (The Lego Batman Movie) del 2017 e The LEGO Movie del 2014 (il cui seguito, The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura è arrivato nelle sale nel 2019). Una didascalia all’inizio del film spiega allo spettatore che la storia narrata non è inseribile direttamente nella storyline della serie regolare LEGO Ninjago. Il film racconterà infatti la vera storia dei ninja di Ninjago da cui poi sarebbe stata tratta la leggenda che invece è narrata nella serie animata regolare. Nel corso del film questo particolare aspetto lo si capirà meglio grazie al fatto che nel film gli elementi esoterici, soprannaturali e magici normalmente presenti nella serie sono del tutto assenti nel film. Ad esempio, laddove i ninja della serie regolare sono in grado di evocare dal nulla dei draghi spirituali che poi usano come cavalcature, nel film i protagonisti guidano dei mecha di loro costruzione.

Sono stati molti i set tratti dal film, a partire proprio dai mecha pilotati dai ninja di cui sopra. Tra questi però, tre set in particolare erano davvero perfetti per essere inseriti in diorama, skyline e aree gioco a tema del film, fantastici per esperienza costruzione e magnifici il per livello di dettaglio: i set Ninjago City, Porto di Ninjago City, Vascello del Destino e l’ultimo arrivato in ordine di tempo, Giardini di Ninjago City.

Andiamo a scoprire insieme, a partire dall’ultima novità del set il set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City, i quattro set che costituiscono questo fantastico Skyline:

I set LEGO Ninjago Legacy 2021

Ninjago Legacy #71741 Giardini di Ninjago City

Un incredibile playset (la tipologia di set che si presta ad essere aperta e giocata, tipo “casa delle bambole”) di palazzo di Ninjago City, disposto su tre livelli e che include ben 19 minifigure da giocare o da esporre per festeggiare i 10 anni di LEGO Ninjago! Grazie ai diversi ambienti presenti nell’edificio e alle 19 minifigure sarà possibile riprodurre le scene d’azione preferite della serie TV Ninjago. In ciascuno dei tre piani dell’edificio i fan di Ninjago potranno trovare che ricorderà loro i personaggi preferite e le avventure viste nella serie TV: la gelateria, il Noodle Bar di Chen, la sala di controllo e un museo che celebra la ricca storia dei ninja. Una volta costruito, il set misura più di 73 cm di altezza, 44 cm di lunghezza e 33 cm di larghezza.

The LEGO Ninjago Movie #70620 Ninjago City

Questo modello di un edificio di Ninjago City estremamente dettagliato è costituito da 3 livelli, collegati tra loro da un ascensore funzionante. Il livello 1 presenta un tradizionale mercato del pesce, un appartamento, un ponte su un ruscello e una barca da pesca. Il livello 2 include un moderno negozio di moda, un negozio di fumetti, un ristorante di granchi con griglia per granchi e un bancomat con distributore di contanti. Il livello 3 comprende l’appartamento di Lloyd Garmadon e Misako, da un sushi bar sul tetto con nastro trasportatore per il sushi e da una torre radio. Sono 16 le minifigure (oltre al robot di manutenzione Sweep) incluse nel set, che misura più di 63 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 42 cm di profondità.

The LEGO Ninjago Movie #70657 Porto di Ninjago City

Set molto dettagliato che rappresenta una sezione del porto di Ninjago City che include una gru e una barca funzionanti ed è diviso in 3 ambienti: Porto, Strada e Old World. La parte dell’edificio – Old World – si sviluppa su 2 livelli. Il livello inferiore include un negozio di alimentari con espositore di cibo a ribalta e rosticceria girevole, un’edicola, un vicolo e un laboratorio di scultura con una statua costruibile e altri elementi scultorei. Il livello superiore comprende invece la sala da the di Mystake e il dojo di Dareth. All’interno del set sono presenti 13 minifigure LEGO Ninjago: Lloyd, Cole (in tenuta casual), Garmadon, Private Puffer, Runje, Chan Kong-Sang, Runme, Runde, Dareth, Lil’ Nelson, Mystake, Chad e Betsy. Il set, una volta costruito misura più di 37 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 25 cm di profondità.

The LEGO Ninjago Movie #70618 Destiny’s Bounty

Questo modello molto dettagliato rappresenta la tipica Giunca del Mar della Cina con il Maestro Wu come comandante. Il vascello è composto da da 3 livelli: ponte superiore, dojo di Wu e scafo a metà ponte. Il modello include una polena di drago a due teste, vele decorate, ancore a vento e a sgancio, area dojo per l’addestramento ninja, un bagno e la camera da letto di Wu nello scafo. Sono sette le minifigure incluse nel set: Wu, Kai, Lloyd, Zane, Nya, Jay e Cole. Una volta costruito, il set misura più di 45 cm di altezza, 55 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza.

