Tutti i set LEGO presto fuori catalogo

Come ormai saprete, qui in Tom’s siamo grandi collezionisti di articoli e gadget di varia natura. Un principio che amiamo condividere con voi e che abbiamo espletato attraverso non solo il ricco compendio quotidiano di articoli della nostra sezione dedicata alla Cultura Pop, ma anche grazie agli appuntamenti settimanali che abbiamo dedicati ai prodotti Playmobil, Funko Pop! e, ovviamente, al mondo Lego. Sono ben due le proposte settimanali che potete trovare sulle nostre pagine e relative al mondo dei mattoncini danesi: una relativa alle offerte dei set su Amazon, l’altra ai set in sconto direttamente sul Lego Store.

Consci del fatto che come noi, anche molti di voi sono accaniti collezionisti, abbiamo pensato di creare questa nuova lista di prodotti Lego, relativa stavolta ai set che, mese dopo mese, saranno presto non più disponibili sul mercato. Perché una lista simile? Perché – lo sapranno bene i collezionisti – il ritiro di un set dalla produzione significa, praticamente sempre, un aumento del prezzo di acquisto, una più scarsa reperibilità del prodotto (anche nei negozi ufficiali Lego!) e un aumento esponenziale del valore collezionistico del set. Grazie a questo articolo, dunque, vi terremo aggiornati settimana dopo settimana si quelli che sono i prodotti in dirittura di arrivo, dandovi così una chance di poterli recuperare al loro prezzo originale prima che la scarsa disponibilità dei magazzini ne aumenti esponenzialmente il valore, la qual cosa è vera tanto nelle principali catene che hanno a scaffale il marchio danese, tanto su store online come Amazon.

Dunque non indugiamo oltre, e scopriamo insieme quelli che sono i principali set che saranno presto fuori catalogo, ricordandovi che – sempre su Lego Store – da questa settimana è disponibile un pacchetto di minifigure Lego City per chiunque acquisti almeno 75€ di prodotti dedicati allo spazio! Il set è composto da 4 personaggi intenti in una avventurosa missione spaziale e dotati anche di diversi accessori tra cui un’intera postazione di lavoro con tanto di notebook e microscopio!

Ovviamente non si tratta di un set vero e proprio (non c’è, ad esempio, alcun codice prodotto associato), ma si tratta comunque di un’ottima occasione per tutti i collezionisti lì fuori alla ricerca di articoli LEGO a tiratura imitata. Il set, ovviamente, omaggia l’arrivo del recentissimo set dedicato alla Stazione spaziale internazionale, tant’è che questa promozione è disponibile solo su di una ristretta selezione di set dedicati allo spazio, la cui lista è selezionabile al seguente link. Vi consigliamo pertanto di valutare attentamente la lista dei prodotti su cui è valida l’iniziativa, pena un acquisto senza diritto di alcun prodotto in omaggio! Questa, infatti, è attualmente l’unica promo disponibile relativa agli acquisti.

N.B. La lista non comprende i set che, stando al catalogo dello store Lego, risultano già terminati.

I set LEGO presto fuori catalogo

