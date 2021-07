LEGO svela i set dedicati al nuovo film di Spider-man

LEGO ha rivelato tre nuovi set ispirati al prossimo film Marvel Spider-Man: No Way Home con protagonista il nostro amabile Spider-man di quartiere. Tutti e tre i set saranno disponibili a partire dal prossimo 1° ottobre, e sebbene siano tutti e tre specificamente legati al nuovo film anche e soprattutto grazie alla grafica delle tre scatole (che include appunto il logo del nuovo film), due di essi sono a tutti gli effetti ispirati alle avventure di Spider-man nei primi due film di Spider-man all’interno del MCU: il duello con l’Avvoltoio e il suo drone visti in Spider-Man: Homecoming e lo scontro con Mysterio e il suo drone visto in Spider-Man: Far from Home. Il terzo e più corposo invece, è una vera e propria miniera di indizi e spoiler di ciò che possiamo aspettarci di vedere nel film, a partire dalla nuova tuta che Spider-Man indosserà. Andiamo a scoprirli insieme?

Spider-Man e l’attacco con il drone di Mysterio (#76184)

Dedicato ai piccoli costruttori dai 4 in su, il set LEGO Marvel #76184 Spider-Man e l’attacco con il drone di Mysterio include le 3 minifigure di Spider-Man, di Nick Fury e di Mysterio, oltre aun modello costruibile di un SUV e di un drone, anch’esso costruibile e completo di lancia-dischi. Lo speciale telaio dell’auto Starter Brick aiuta i più piccoli è progettato per favorire lo sviluppo di creatività, destrezza e sicurezza.

Spider-Man al laboratorio Sanctum (#76185)

Il set include la riproduzione di una sezione del quartier generale del Dottor Strange. Il seminterrato dedicato alle arti mistiche è pieno di oggetti e accessori: attrezzi, una bicicletta, il controller di una consolle per videogame, un candelabro, una luminosa pietra mistica e molti altri oggetti magici. Nel set sono inoltre incluse le minifigure di Spider-Man, di MJ, di Wong e del Dottor Strange con indosso il Mantello della Levitazione. Un mostruoso insetto gigante con artigli mobili costruibile completa la scena.

Duello di Spider-Man con il drone (#76195)

Il set include il modello costruibile delle ali dell’Avvoltoio e di un gigantesco drone a 4 rotori, anch’esso costruibile, in grado di trasportare il supereroe in volo. Il set include inoltre le minifigure Spider-Man e dell’Avvoltoio. Alla parte inferiore del drone potrà essere appesa la minifigure di Spider-Man utilizzando una lunga ragnatela inclusa nel set. Una volta costruito, il drone misura 5 cm di altezza, 23 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

