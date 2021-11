LEGO Star Wars | I migliori set da regalare a Natale

Natale è anche sinonimo di vacanze, e quale miglior modo di rilassarsi se non quello di godersi uno dei tanti film o serie dedicate alla “galassia lontana lontana” proposte dalla piattaforma streaming Disney+ , da guardare o riguardare costruendo nel frattempo uno dei tanti, fantastici set dedicati alla saga più famosa e amata di sempre? Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori set del tema LEGO Star Wars da regalare (o perchè no, regalarci) a Natale: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

LEGO Star Wars #75309 Cannoniera della Repubblica

Protagonista assoluta della Battaglia di Geonosis, il modello da costruire ed esporre della Ultimate Collector Series della Cannoniera della Repubblica riproduce le caratteristiche autentiche del Low Altitude Assault Transport (LAAT): le cabine di pilotaggio, le torrette sferiche con mitragliatrici, i 2 cannoni in cima, le lunghe ali, le aperture laterali, il portello posteriore e i dettagliati interni. Entrato a far parte della Ultimate Collector Series sulla base dei voti raccolti tra i fan LEGO, il set include la classica targhetta informativa, un espositore costruibile, le minifigure LEGO di Clone Trooper Commander e Mace Windu.

LEGO Star Wars #75192 Millennium Falcon

E’ uno dei set che include il maggior numero di pezzi e non ha certo bisogno di presentazione: è l’ammasso di ferraglia più veloce della Galassia! La fantastica interpretazione LEGO dell’indimenticabile nave da trasporto corelliana di Ian Solo ha tutti i dettagli che i fan di Star Wars di ogni età possono desiderare, tra cui intricati particolari esterni, parabole sensore intercambiabili (per costruirlo nella versione della trilogia originale o in quella della trilogia sequel), cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio, rampa di imbarco abbassabile e una cabina di pilotaggio per 4 minifigure con tettuccio rimovibile. Include 4 minifigure classiche: Ian Solo, Chewbecca, la Principessa Leia e C-3PO, oltre a 3 minifigure dell’equipaggio dell’Episodio VII/VIII: Ian Solo “vecchio”, Rey e Finn. Inclusi nel set troveremo anche un droide BB-8, 2 Porg costruibili e un Mynock anch’esso costruibile.

LEGO Star Wars # 75252 Imperial Star Destroyer

Il Devastator, l‘astronave icona dell’Impero Galattico si fa in mattoncini, oltre 4.700 per la precisione. Entrato a pieno diritto a far parte della Ultimate Collector Series, il set riproduce tutti i dettagli autentici della nave stellare, così come è apparsa nella scena di apertura di Star Wars: Una nuova speranza: le torrette girevoli delle mitragliatrici, la parabola radar inclinabile, gli enormi scarichi dei motori, gli intricati dettagli della superficie e, naturalmente, una versione in scala della nave stellare Tantive IV dei Ribelli, da costruire e da inseguire.

LEGO Star Wars #75308 R2-D2

Il set replica fedelmente l’iconico personaggio del droide R2-D2. Il modello è ricco di dettagli autentici, tra cui la gamba centrale retrattile, la testa girevole, gli sportelli anteriori apribili ed estensibili, il periscopio che può essere estratto e ruotato e la spada laser di Luke Skywalker nascosta in uno scomparto della testa.

LEGO Star Wars #75275 A-wing Starfighter

Tra i protagonisti di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, l’A-wing Starfighter entra a far parte della flotta della Ultimate Collector Series. L’elegante forma a punta di freccia è fedelmente riprodotta in mattoncini LEGO e i fan apprezzeranno dettagli autentici come i cannoni laser girevoli e il tettuccio rimovibile sulla cabina di pilotaggio. Il modello è dotato di espositore costruibile, di targhetta informativa e di una minifigure del pilota di A-wing.

LEGO Star Wars #75292 The Mandalorian – Razor Crest (Trasporto del cacciatore di taglie)

Protagonista della serie-evento The Mandalorian al pari del suo pilota, la Razor Crest riprodotta da questo set è dotata di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, una doppia cabina di pilotaggio per Minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e altro dettagli autentici. Include le Minifigure di Mandalorian, Greef Karga, uno Scout Trooper e il Bambino e il personaggio del droide IG-11 in versione LEGO.

LEGO Star Wars #75318 Il Bambino

La dolcezza e la simpatia del personaggio del Bambino (da tutti ribattezzato Baby Yoda) viene riprodotta da questo fantastico set, che include dettagli autentici quali testa, orecchie e bocca orientabili così da poter riprodurre espressioni diverse del viso del Bambino, il quale tiene in mano il suo giocattolo preferito (il pomello di una delle leva di comando della Razor Crest), proprio come si vede negli episodi della serie del quale è tra i protagonisti.

LEGO Star Wars #75304 Casco di Darth Vader

Pensato per l’esposizione, grazie alle dimensioni compatte e al supporto con targhetta, il Casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il set riproduce in puro stile LEGO l’inconfondibile forma e i sinistri dettagli del casco del Signore Oscuro dei Sith.

LEGO Star Wars #75314 The Bad Batch – Shuttle di attacco

Il set riproduce Shuttle di attacco della Clone Force 99 che abbiamo visto nella serie animata The Bad Batch. Il modello riprodotto da questo set è caratterizzato da grandi ali che si muovono su e giù per le modalità di atterraggio e di volo, di 2 shooter a molla e un abitacolo apribile con 2 posti per Minifigure, oltre a una cabina posteriore con spazio per altre 2 Minifigure e in cui riporre le armi. Sollevando la pinna dorsale centrale si può accedere all’interno e giocare con facilità. Il set include le Minifigure dei 5 membri della Bad Batc: Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair, oltre a una versione LEGO del Droide Gonk, fantastiche armi e 2 speeder costruibili.

LEGO Star Wars # 75312 Slave I (Astronave di Boba Fett)

Questa versione taglia media (anche l’astronave Slave I è stata prodotta in versione Ultimate Collector Series – vedi set LEGO Star Wars #75060 – Slave I) riproduce l’astronave di Boba Fett e include dettagli quali la maniglia per facilitare il volo swoosh, la cabina di pilotaggio apribile per la Minifigure del pilota, ali ruotabili, 2 shooter e 2 cannoni girevoli a doppio blaster. Sono incluse nel set le Minifigure LEGO di Boba Fett e del Mandaloriano dotate di armi, oltre a un mattoncino Carbonite che entra nel vano dell’astronave.

Molti dei set set inclusi nell’elenco qui sopra sono legati ai ricordi e alla passione per film, serie animate e serie TV ambientate nella più amata delle “galassie lontane lontane…“, tutte disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ e regaleranno certamente una fantastica esperienza di costruzione durante le festività natalizie, magari accompagnata dalla visione del tanto materiale che la piattaforma già ora ci mette a disposizione.