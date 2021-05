LEGO presenta il set dedicato alla nuova serie Star Wars The Bad Batch, in onda su Disney+

La nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch ha appena debuttato su Disney+ e già viene presentato e caricato su lego.com il nuovissimo set LEGO Star Wars #75314 Shuttle di attacco The Bad Batch. E voi? Avete già visto il primo episodio? Lo comprerete il set? Nel caso in cui non foste ancora abbonati al servizio di streaming Disney+ , potrete sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale scontato utilizzando questo link.

I protagonisti della nuova serie animata in onda su Disney+ sono i membri di un gruppo d’elite di Cloni conosciuto appunto con il nome di The Bad Batch: Tech, Echo, Hunter, Wrecker e Crosshair). Ciascuno di loro è stato ricreato come minifigure LEGO e inserito in questo nuovo set LEGO da 969 pezzi. La minifigure di Tech è completa di zaino costruibile e squadra fa parte anche il Droide Gonk, anch’esso nella forma di modello costruibile.

Oltre al modello dello Shuttle, il set include anche due modelli di land speeder costruibili, riprodotti così come si vedono negli episodi della serie. Il modello dello Shuttle d’attacco è stato riprodotto con molta fedeltà rispetto a quello reale: armeria nella cabina, ali ripiegabili, vano dell’abitacolo apribile (la parte superiore della fusoliera che monta la pinna dorsale si solleva per facilitare l’accesso all’abitacolo), una dettagliata cabina di pilotaggio e shooter a molla. Lo Shuttle di attacco The Bad Batch misura 20 cm di altezza, 25 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza con le ali ripiegate.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° agosto) su lego.com

Volendo rimanere in tema con i set dedicati alle serie in streaming su Disney+, non può mancare alla vostra collezione il set LEGO Star Wars #75292 The Mandalorian Bounty Hunter Transport che riproduce la Razor Crest, l’iconica astronave del nostro Mandaloriano preferito. Al set della Razor Crest si abbinano perfettamente il set LEGO Star Wars #75299 Allarme su Tatooine, il set LEGO Brickheadz #75317 Il Mandaloriano e il Bambino e il set LEGO Star Wars #75277 Casco di Boba Fett, in omaggio all’illustre predecessore di Din Djarin. che torna sugli schermi proprio nella serie The Mandalorean. Completate il tutto con il personaggio costruibile e da esposizione del Bambino del set LEGO Star Wars #75318 Il Bambino e la vostra sarà una perfetta collezione Mandaloriana!

Vediamoli insieme nel dettaglio.

Il set #75292 riproduce l’iconica astronave di Din Djarin, completa di vano di carico con lati apribili (che fungono anche da rampe di accesso) ed elementi di carbonite al proprio interno, una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e altri dettagli autentici. Ovviamente fanno parte del set le minifigure di Din Djarin, Greef Karga, di uno Scout Trooper e il Bambino, più il personaggio costruibile del droide IG-11.

» Clicca qui per acquistare il set

Il set #75299 Allarme su Tatooine include la speeder bike pilotata dal Mandaloriano nel V episodio della prima serie, completa di borsa laterale per trasportare il Bambino, una capanna Tusken costruibile e una balestra lancia-dardi anch’essa costruibile, usata dai predoni Tusken (una volta noti come Sabbipodi) per cacciare i draghi Krayt. Include le minifigure di Din Djarin e del predone Tusken, entrambe armate, e quella del Bambino.

» Clicca qui per acquistare il set

Il set #75317 The Mandalorian Bounty Hunter Transport riproduce in forma di personaggi costruibili Brickheadz il noto cacciatore di taglie completo delle sue armi (fucile blaster sulla schiena e una pistola blaster in mano) e il Bambino, completo di orecchie posizionabili (per donargli espressioni diverse) e del suo hoverpram “fluttuante” su un mattoncino LEGO trasparente.

» Clicca qui per acquistare il set

Il set #75277 Casco di Boba Fett riproduce l’iconico elmo di Boba Fett, altro celeberrimo cacciatore di taglie protagonista di tante scene e azioni dei vari film della saga, che torna a sorpresa durante la seconda serie dedicata a Din Djarin. Una volta costruito il modello misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 11 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il set

Il set #75318 Il Bambino consente di costruire il modello quasi in scala reale del personaggio del Bambino. Il modello include dettagli autentici del simpatico personaggio, come ad esempio il fatto che testa, orecchie e bocca sono orientabili per far assumere al viso diverse espressioni o il fatto che Il Bambino possa tenere in mano il suo giocattolo preferito, ovvero il pomello di una delle leve di comando della Razor Crest. Una volta costruito il modello misura 19 cm di altezza, 21 cm di larghezza e 13 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il set