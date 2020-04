LEGO Wizarding World: svelati oggi i nuovi set di Harry Potter

LEGO Group e Warner Bros. Consumer Products hanno svelato oggi la nuova gamma dei set dedicati ai fan di Wizarding World. I set permetteranno ancora una volta agli ammiratori del famoso mondo magico di esplorare Hogwarts ma non solo: grazie ai nuovi set i fan potranno liberare Harry Potter dall’armadio sotto le scale al numero 4 di Privet Drive, mandare Edvige a consegnare un messaggio importante o esplorare gli angoli incantati della Tana. I nuovi set, tratti dalle avventure ispirate agli otto film di Harry Potter, saranno in vendita in Italia dal prossimo 1° giugno 2020. Sono ben sei i nuovi set LEGO Wizarding World annunciati,

Set LEGO Harry Potter # 75966 Stanza delle Necessità di Hogwarts

Il set “La Stanza delle Necessità di Hogwarts” trasporta in un mondo magico le piccole streghe e i giovani maghi, che possono allearsi formando un gruppo di amici per affrontare una missione segreta e sconfiggere i poteri oscuri. I fan di Harry Potter potranno ricreare le scene più famose dei film e rivivere con la fantasia tutte le avventure di Harry, Hermione Granger e Luna Lovegood. L’Esercito di Silente si allena a praticare la magia nella misteriosa Stanza delle Necessità. Potremo aiutare Harry a insegnare l’Incanto Patronus, una lepre per Luna e una lontra per Hermione. Gli shooter possono essere fissati alle mani delle minifigure per sparare al Mangiamorte meccanico.

Set LEGO Harry Potter # 75967 La foresta proibita: incontro con la Umbridge

I fan di Harry Potter possono scoprire e creare un magico mondo popolato da giganti, centauri e alberi incantati grazie al set “La foresta proibita: incontro con Umbridge“. Grazie a questo set si potrà entrare nella Foresta Proibita insieme alle 3 minifigure di Harry Potter, Hermione Granger e Dolores Umbridge e lanciare un incantesimo per aprire il grande albero e scoprire gli accessori che contiene: una lanterna, un osso e una coscia di tacchino. Oltre ai 2 centauri, potremo usare il gigante Grop snodabile per catturare la Umbridge e portarla… ovunque vogliano.

Set LEGO Harry Potter #75968 Privet Drive, 4

Il set “Privet Drive, 4” porta i bambini in una delle case più tristemente note di tutti i film di Harry Potter. I fan di Harry Potter potranno divertirsi per ore con le minifigure di Harry, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley e Dobby. Potranno giocare con questa casa a due piani ricca di dettagli, individuando il sottoscala segreto di Harry e attivando l’entrata di un fiume di lettere di accettazione a Hogwarts dalla casetta.

Set LEGO Harry Potter # 75969 Torre di Astronomia di Hogwarts

Nelle torrette del set “Torre di Astronomia di Hogwarts” troveremo stanze ormai familiari, personaggi famosi e i dettagli originali dei film di Harry Potter. Un castello di mattoncini per ricreare le azioni dei film di Harry Potter. Il set offre ai bambini la libertà di esplorare le numerose e affascinanti stanze di un castello magico insieme a Harry Potter, Hermione Granger, Horace Lumacorno, Luna Lovegood, Neville Paciock, Ron Weasley, Lavanda Brown, Draco Malfoy ed Edvige. I luoghi familiari e i personaggi famosi consentiranno di rivivere le scene e le storie raccontate nei film, tra cui Harry Potter e il Principe Mezzosangue, e inventare nuove e infinite avventure.

Set LEGO Harry Potter # 75979 Edvige

Portiamo in vita la magica personalità e i movimenti eleganti di Edvige, la famosa e candida civetta delle nevi dei film di Harry Potter. Il set offre una gratificante esperienza di costruzione ed è un perfetto modello da esposizione. Questo modello da 630 pezzi realizzato con i mattoncini ha un’apertura alare di 34 cm e raffigura Edvige in volo per consegnare a Harry una lettera importante. Una volta completata la costruzione, è sufficiente girare una maniglia per far muovere elegantemente su e giù le ali collegate. Questo modello collezionabile poggia su una solida base con una minifigure di Harry Potter rimovibile e un’altra piccola Edvige con le ali aperte.

Set LEGO Harry Potter # 75980 Attacco alla Tana LEGO

Il set “Attacco alla Tana” combina tutto il divertimento e la fantasia del gioco di ruolo ambientato in una casa delle bambole con una delle scene più drammatiche dell’intera saga di Harry Potter. Riusciranno i Mangiamorte a bruciare la Tana? C’è un intero mondo da scoprire nella casa di famiglia degli Weasley, chiamata la Tana. Ecco perché un lato di questa dettagliatissima casa delle bambole si apre, offrendo così ai bambini più spazio per giocare. Con 8 minifigure, il gioco può iniziare immediatamente. Quando ricreano la famosa scena dell’attacco dei malvagi Mangiamorte, Bellatrix Lestrange e Fenrir Greyback, attack, i bambini possono utilizzare gli elementi fiamma per riprodurre l’incendio che devasta l’edificio.

