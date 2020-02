LEGO: una nuova scultura in mattoncini per la Milano Fashion Week

In queste mattine i milanesi hanno trovato un’installazione speciale in Piazza San Babila: una nuova scultura in mattoncini per la Milano Fashion Week!

Da oggi e fino al 24 febbraio, Piazza San Babila vede protagonista una nuova scultura creata da Riccardo Zangelmi, unico artista italiano tra i 16 al mondo, ad aver conseguito la qualifica LEGO Certified Professional.

L’opera d’arte rappresenta una mano rivolta verso il cielo, decorata dai nuovissimi bracciali e tile colorati LEGO DOTS in 2D.

I numeri sono incredibili: Riccardo ha utilizzato oltre 50.000 mattoncini classici e 7.000 tile LEGO DOTS, per realizzare la scultura che, base inclusa ed anch’essa decorata con gli elementi LEGO DOTS, è alta più di 2,5 metri. Le ore di lavoro sono state circa 120 e il peso ha raggiunto i 130 kg.

L’artista emiliano, che sin da piccolo sognava di “fare l’ingegnere dei LEGO”, torna a Milano con uno dei “fil rouge” delle sue opere. Questa volta LEGO Italia ha chiesto a Riccardo di affrontare una nuova sfida, abbinare il mattoncino tradizionale alle nuove piastrine LEGO DOTS in 2D, in omaggio alla Milano Fashion Week.

Non è infatti la prima volta che Riccardo regala a Milano le sue opere.

La prima volta fu nel 2016 in occasione di “LEGO Build The Change“, quando realizzò le “mani a coppa” giganti:

Successivamente (2018), creò le opere che vennero esposte nelle vetrine del LEGO Certified Store Milano San Babila nei giorni che seguirono l’inaugurazione di quello che è stato primo LEGO Store “di città”

per arrivare poi al live building della versione in mattoncini della Unicredit Tower alta un metro e venti in occasione del Fuorisalone 2019

e tornare a Milano, nella “sua” Piazza San Babila con la sua nuova opera dedicata al tema del Fashion!

Anche per LEGO però non è la prima che si danno al fashion e al pubblico femminile:

con il LEGO set # 853780 Anelli creativi le bambine (ma anche le sorelle maggiori o le mamme) possono crearsi il proprio anello personalizzato

mentre con il LEGO set # 30404 Fiore dell’amicizia si può creare la versione in mattoncini del classico fiorellino in vasetto perfetto per qualsiasi scrivania, a casa come in ufficio.