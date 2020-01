Legoland Waterpark Gardaland: presentato ufficialmente

Circa un mese fa avevamo parlato in modo molto approfondito del progetto Legoland Waterpark Gardaland , analizzandone soprattutto alcune criticità.

Ad un mese di distanza, il progetto è stato presentato ufficialmente nella sua interezza, completo di mappa dettagliata. Contestualmente è stata rivelata anche la data d’apertura: 28 Maggio 2020. Vediamo dunque, punto per punto, tutto ciò che sarà possibile, fare, vedere e provare al suo interno.

La Miniland – proprio all’ingresso del parco- sarà un’area nella quale saranno presenti quasi cento monumenti italiani in miniatura interamente realizzati con milioni di mattoncini LEGO.

LEGO River Adventure sarà il classico fiume lento, che si svilupperà in lunghezza per tutto il parco, costeggiando anche la Miniland. Due particolarità: sarà presente una sezione al coperto con tematizzazione LEGO sottomarina ed i gommoni saranno personalizzabili mediante assemblaggio di mattoncini LEGO gonfiabili.

Nella LEGO Creation Island sarà possibile giocare con i LEGO. In particolare sarà presente tutto l'occorrente per la realizzazione di barche che potranno galleggiare. Prevista anche una sezione per i bambini più piccoli, che potranno assemblare i LEGO della serie DUPLO, ovvero quelli più grandi e sicuri per i piccoli.

Beach Party sarà un classico playground acquatico, ricco di giochi d'acqua e scivoli per bambini. Immancabile in ogni parco acquatico.

DUPLO Splash sarà la piscina per i piccoli. Acqua molto bassa e scivoli in miniatura adatti già da un paio d'anni d'età. Anche in questo caso, una zona immancabile per Legoland Waterpark Gardaland considerato che il target di riferimento si spinge massimo fino a 12 anni.

Jungle Adventures sarà la collina scivoli per tutta la famiglia. In particolare ne sono previsti tre, dei quali, sicuramente uno con gommone familiare da almeno quattro posti.

Pirate Bay infine sarà la piscina relax per tutti.

Ci sarà anche occasione di acquistare i famosi mattoncini nel Legoland Waterpark Gardaland shop, mentre per quanto riguarda la ristorazione, è previsto un punto ristoro: l’Harbour Restaurant.

Qui di seguito il video di presentazione ufficiale:

Ricordiamo che per accedere all’area si dovrà pagare un biglietto supplementare rispetto a quello del solo Gardaland. Il prezzo partirà da € 10 per gli abbonati a salire. I prezzi per tutti non sono ancora stati resi noti.