L’espansione Spider Springs per Fireball Island arriverà questo autunno

Restoration Games ha rivelato che l’espansione Spider Springs per il gioco da tavolo Fireball Island arriverà questo autunno. Questa espansione aggiungerà al gioco nuove aree dell’isola esplorabili, delle quali una piena di tesori e giganteschi ragni saltanti. I giocatori potranno avventurarsi dentro le caverne per recuperare uova di ragno (dall’alto valore), inseguiti da questi ragni sparsi per tutta l’isola. L’espansione aggiunge anche nuove carte azione e souvenir, nuove opzioni per il punteggio e un nuovo modo di scappare dall’isola.

Per giocare, ovviamente, è richiesta una copia del gioco base. La scatola di Fireball Island: Spider Springs includerà 1 espansione per l’isola (in plastica), 21 ragni di plastica, 1 lanciatore per ragni, 11 uova piccole, 1 uovo grande, 1 ponte lungo, 1 ponte rotto, 3 ember marbles, 10 carte azione, 4 carte souvenir, 2 carte snapshot, 1 carta reference e il regolamento. L’espansione avrà un prezzo di 39.95 dollari.

Fireball Island porta quattro giocatori – che interpreteranno degli esploratori – all’interno di una misteriosa isola piena di pericoli e tesori. Ogni giocatore, durante il proprio turno, dovrà effettuare delle azioni (giocando delle carte) e muoversi sul tabellone cercando di schivare i numerosi pericoli e trabocchetti presenti sul percorso con l’biettivo di scattare le migliori foto dell’isola e quindi richiamare l’elicottero necessario per tornare a casa. Bonus del gioco sarà quello di raccogliere la maggior parte dei tesori che incontrerete lungo il cammino. La parte divertente è quella competitiva: ogni giocatore potrà ostacolare gli altri tramite le proprie carte, rendendo più difficile il loro gioco. Talvolta potrà persino derubarli dei propri tesori.

Fireball Island replica alla perfezione il classico gioco da tavolo anni ’90, riportando gli elementi al loro stato vintage senza però adagiarsi sugli allori: il gioco infatti è più ampio, ha un regolamento aggiornato e dei materiali più resistenti. Persino l’isola, base di tutto il gioco, è più ampia e complessa della precedente versione.