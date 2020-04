Librogame Aprile 2020: le nuove uscite

Gli attuali eventi hanno avuto, tra i numerosi effetti collaterali, anche quello di posticipare e (forse) sospendere le fiere di settore. Come se non bastasse, con la chiusura di edicole e librerie, gli editori si trovano in difficoltà nel rispettare la propria tabella di marcia.

Di seguito, si cercherà di fare il punto della situazione per il mese di aprile 2020, con la precisazione che le informazioni qui fornite sono provvisorie e soggette a cambiamenti e/o ritardi determinati dalle difficoltà attuali.

Edizioni Librarsi

Il Cuore Pulsante del Male

L’uscita del librogame Il Cuore Pulsante del Male di Mark J. Wilson, inedito in Italia, era dapprima prevista per il Modena Play, fiera ora fissata al 22-24 maggio. Tuttavia, stante il clima di incertezza che ancora aleggia intorno alla possibilità che la fiera si tenga o meno, Edizioni Librarsi sembra in ogni caso intenzionata a pubblicare il libro entro il mese di aprile.

Il Cuore Pulsante del Male è il primo libro della serie Dangerous Worlds: con un’ambientazione dark fantasy ricca di pericolose avventure, il libro aderisce alle migliori tradizioni del genere, contemporaneamente eliminando l’uso dei dadi.

La decadente e incurante città di Deva langue sotto un sole funesto. Il caotico frastuono di vecchi alleati e nuovi nemici sta per risvegliare un male insondabile che ha dormito per un intero millennio. Saremo in grado di evitare i numeri pericoli che ci attendono, ed impedire gli eventi apocalittici che stanno per colpire questa terra straniera?

SpaceOrage42

Negli Eoni Fedele

Ormai in dirittura di arrivo anche il volume Negli Eoni Fedele, scritto da Andrea Tupac Mollica ed Helios Pu, con illustrazioni di Sofia Buratti.

In esso vestiremo i panni del Maresciallo dei Carabinieri Elia Santacroce, facente parte di un reparto speciale dei Carabinieri, impegnato a difendere la patria da minacce sovrannaturali, quali licantropi, vampiri, alieni ed entità demoniache.

Vincent Books – Raven Edizioni

Sono diversi i volumi nella scuderia di Raven che scalpitano per essere pubblicati. Sono in dirittura di arrivo Lupo Solitario 18, Call of Cthulhu 7 e il terzo numero di Dedalo.

Attualmente Raven è in attesa di vedere l’evolversi della situazione, pronta a pubblicare i volumi non appena le restrizioni dovessero allentarsi un poco.

Lupo Solitario 18: L’Alba dei Dragoni

In Lupo Solitario 18, l’Alba dei Dragoni, il nostro eroe è appena reduce dall’epico scontro con il Signore della Morte Ixiataaga quando viene informato di un tragico evento: il Signore del Male Naar ha approfittato dell’assenza del Grande Maestro Kai per inviare un’orda di creature demoniache all’attacco del nuovo Monastero Kai. Si tratta della prima prova della nuova generazione di guerrieri Kai contro le forze del male e, senza la guida del loro Maestro, è impossibile sapere quanto possano resistere allo spietato assedio.

Lupo Solitario, che si trova dalla parte opposta del mondo, deve quindi iniziare un viaggio disperato che lo porterà a macinare chilometri nel disperato tentativo di accorrere in soccorso dei suoi allievi. Come se non bastasse, non solo il tempo è contro il Grande Maestro Kai: lungo la sua strada, misteriosi e terribili seguaci di Naar sono in agguato, pronti a tutto pur di impedire che Lupo Solitario raggiunga il monastero.

Choose Cthulhu 7: Il Manicomio di Arkham

Choose Cthulhu 7: Il Manicomio di Arkham è, invece, l’ultimo numero (per ora) della fortunata serie di librogame ambientati nel tenebroso universo dello scrittore di Providence, H.P. Lovecraft.

Se i precedenti volumi erano adattamenti di opere autografe di Lovecraft, trasformate in librigame, Il Manicomio di Arkham è, al contrario, un’opera del tutto originale che rivelerà il destino di molti dei personaggi visti nei precedenti sei volumi.

Infatti, dopo aver avuto a che fare con culti innominabili, sacrifici rituali, orrori nati negli abissi dello spazio e agli angoli del tempo, era solo questione di tempo prima che la fragile isola della sanità mentale venisse sommersa dal mare del mistero. Interpreteremo quindi uno di questi derelitti, rinchiusi nella più grande istituzione psichiatrica del mondo, il Manicomio di Arkham. Ma i suoi corridoi e le sue stanze sono il luogo adatto per recuperare la salute mentale? O al contrario, sono il luogo in cui si infrange il sottile velo tra realtà e follia?

Il Manicomio di Arkham avrà il medesimo formato dei precedenti volumi della serie, ma si preannuncia ben più corposo, con circa il doppio dei paragrafi.

Dedalo 3: L’Altra Porta

Infine, a pochissimo dall’uscita di Cryan, secondo numero della serie, la serie Dedalo si arricchisce di un nuovo numero.

L’Altra Porta (questo il probabile titolo), è un’antologia di racconti interattivi, con quattro brevi librogame attentamenti scelti tra i migliori nati nell’ambito del prestigioso concorso I Corti di Librogame’s Land.

Aristea

Storia a Bivi 1: Dopo Tutankhamon

La giovane casa editrice specializzata in librogame ha confermato che prosegue il lavoro sul nuovo libro che inaugura la serie Storia a Bivi, che già si affianca a Tenebra e Abisso e Nuovi Mondi e che apparentemente sarà un contenitore di librogame a tema storico.

Dopo Tutankhamon (questo il titolo) è chiaramente ambientato nell’Antico Egitto. Scritto da Matteo Cresci, vincitore per due volte del concorso I Corti di Librogame’s Land, il volume è illustrato da Fabio Porfidia, con la consulenza dell’egittologa Marta Valerio.

Se tutto procede nel migliore dei modi, il librogame è atteso per i primi giorni del mese di maggio.

Titoli esteri

The Shadow Thief 1: Jailbreak

E’ disponibile su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione ebook, Jailbreak, breve librogame in inglese da 150 paragrafi, che costituisce la prima avventura della serie The Shadow Thief, di David Lowrie.

In esso interpreteremo un ladro di nome Shadow, che da tre anni infesta la città di Laevani, rubando ai ricchi e potenti. Shadow è ben conosciuto nell’ambiente criminale, in quanto sembra in grado di muoversi silenzioso e invisibile come un’ombra nella notte.

Da giorni sta tenendo d’occhio un facoltoso mercante per tentare un grande colpo: tuttavia, stavolta le cose non vanno come sperato. Per la prima volta nella sua breve carriera, Shadow viene catturato e gettato in cella. Mentre tenta la fuga, si troverà invischiato in un piano malvagio. Infatti, nelle viscere della città, riposa un oscuro potere, intrappolato nelle tenebre. Se i presagi sono veri, sta per giungere il momento del suo risveglio, che farà tremare il mondo intero. I suoi servitori setacciano la città in cerca dell’ultima chiave richiesta per liberarlo dalla sua prigione eterna. E solo noi, nei panni di Shadow, potremmo essere l’unica persona a Laevani in grado di fermare il ritorno di questo terrore vecchio di interi eoni. Ma prima di poterlo fare, dovremo riuscire a fuggire dalla nostra prigione.

Il sistema di gioco richiama i classici Fighting Fantasy e richiede l’utilizzo di due dadi a 6 facce; un maggior numero di caratteristiche e la possibilità di scegliere tra una lista di abilità “ladresche” conferiscono al titolo una maggiore complessità. Un piccolo assaggio delle avventure a venire.

L’autore sta anche lavorando al primo volume della serie Hellscape, dal titolo Straight to Hell, un librogame nel quale dovremo riuscire a fuggire niente di meno che dall’Inferno stesso.

I Virus – D66 Gamebook

E’ disponibile su Lulu un librogame in lingua inglese dall’improvvido titolo di I Virus, nel quale il lettore interpreta… un virus.

Saremo quindi chiamati a scegliere i tratti del nostro DNA virale, ovvero se sia più facile contrarci per via aerea, per contatto fisico, tramite fluidi o attraverso gli animali. Sarà necessario anche tenere conto di quali città del Regno Unito sono state infettate, delle modalità di spostamento che preferiamo utilizzare e la nostra resistenza ai farmaci.

Da una piccola isola della Cornovaglia al resto dell’Inghilterra la nostra diffusione da paziente a paziente è stabilita dal lancio di due dadi a 6 facce in diverse combinazioni, che sostanzialmente decideranno l’evolversi della pandemia.

L’autore, Adam Charles Mitchell, assicura di avere iniziato a scrivere il librogame in tempi non sospetti e che solo per una sfortunata coincidenza lo stesso è divenuto disponibile in concomitanza con una reale pandemia.

Dubbio gusto o un modo per esorcizzare i tempi in cui ci troviamo?

The Alchemist’s Folly

Victoria Hancox, già autrice del gamebook horror Nightshift, ha appena annunciato la sua prossima opera, The Alchemist’s Folly. Come Nightshift, si tratta di un librogame pensato per un pubblico più adulto, che non richiede l’utilizzo di dadi o altro supporto esterno, ma con diversi enigmi da risolvere e indizi da ricercare attentamente.

Stiamo per sostenere il nostro primo colloquio per avere finalmente il lavoro dei nostri sogni, un posto alla Bio-Imperium, con tutto quello che ne consegue: il rispetto, il Premio Nobel per la Medicina e, ovviamente, l’ottimo salario. Finalmente vedremo riconosciuti i nostri meriti.

Tuttavia, quello che sembrava un normale colloquio di lavoro, non si sta affatto svolgendo come ci aspettavamo: c’è invece il sospetto che il Professor Rubedo abbia delle intenzioni assai diverse per quanto ci riguarda.

Del resto, il nostro nuovo lavoro non serve a salvare il mondo, bensì a controllarlo…

Secondo i piani dell’autrice, il librogame dovrebbe essere disponibile su Amazon, in cartaceo e in digitale, entro la prima settimana di aprile 2020.