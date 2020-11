Librogame: le nuove uscite di novembre 2020

Quest’anno, senza una vera e propria Lucca Comics & Games, purtroppo dobbiamo fare a meno della classica scorpacciata di librigame… Tuttavia, le uscite di nuovi titoli, seppur ridotte, continuano senza sosta.

De Agostini

Grace Yard: in Carne, Ossa e Mummie

Grace Yard è un librogame senza regole scritto da Francesco Muzzopappa e illustrato da Fraffrog. La giovane Grace ha ricevuto in eredità dai genitori una casa dal tetto viola, accanto al camposanto. Se vivere così vicino al cimitero ha i suoi lati negativo (il vicinato ad esempio è un mortorio), ha anche dei lati positivi: come poter ascoltare musica a tutto volume o poterti non lavare i capelli per giorni interi.

Un giorno, Grace Yard precipita improvvisamente in una botola, dove si trova faccia a faccia faccia a faccia con il leggendario Professor?, esperto di meccatronica, collezionista di cimeli inutili e inventore da strapazzo. Ma il Professor? ha bisogno di Grace Yard.

Toccherà a noi guidare Grace Yard nella sua avventura, tra mummie, teschi, serpenti gentili, storie d’amore e di morte e scheletri senza armadio. Il librogame, colorato e umoristico è consigliato dai 9 anni di età in su.

Tunuè

Ridi che è Meglio

Pera Toons è un noto fumettista attivi sui vari social media, specializzato nel reinventare classiche battute da “Cucciolone” in maniera divertente e colorata.

Centotrenta di queste vignette sono state riunite in questo libro game, dove spetterà al lettore scegliere in prima persona alla fine di ogni freddura l’azione da compiere e, quindi, la freddura successiva.

Il libro può essere quindi letto pagina dopo pagina oppure scegliendo di affrontare le varie prove muovendosi liberamente in lungo e largo tra le diverse pagine fino a arrivare all’isola che non c’è.

Librarsi Edizioni

La Confraternita

Già disponibile da fine ottobre, “La Confrarternita”, scritto da Juan Pablo Fernandez del Rio, inaugura per Librarsi una nuova collana di librigame, intitolata Libro Juego e dedicata a libri scritti da autori spagnoli.

La Confraternita è un fantasy – storico, che si svolge nella Spagna moresca del 1394. La Confraternita del titolo altro non è che una società segreta, depositaria di tutto il sapere dell’Umanità sin dagli albori del tempo: dovunque è presente una biblioteca, è presente un membro della Confraternitaà.

Questo non vale, tuttavia, per la biblioteca dell’Alhambra, il palazzo reale di Granada: sino ad oggi, nessun membro della Confraternita ha potuto introdursi nella biblioteca, dove sono conservati secoli di sapere proveniente dall’Arabia.

Quando, nel 1394, una congiura di palazzo mira a detronizzare il bellicoso sultano Muhammad e a rimettere sul trono il fratello, legittimo erede, la Confraternita ha la sua occasione: spetterà al vecchio erudito Yusuf, del quale vestiremo i panni, tentare di introdursi nell’Alhambra. Ben presto però, quella che ci sembrava essere una semplice missione di spionaggio, si trasformerà nel disperato tentativo di impedire lo scatenarsi di una minaccia oscura su tutto il mondo sconosciuto.

Aristea

Hong Kong Hustle

Atteso per il 5 novembre 2020 anche il nuovo librogame di Aristea, di genere cyberpunk, ad opera del già noto Andrea Tupac Mollica. Le illustrazioni sono di Katerina Ladon.

Ambientato nel 20174, vede come protagonista Sheeran Crowe, un Nexer, cioè un pirata informatico.

Sheeran si trova ad organizzare la “run” più importante della sua vita e a ritrovarsi in mano una mole di dati riservati in grado di distruggere una megacorp, una delle corporazioni che dominano (più o meno esplicitamente) il mondo.

Da qui si dipanano tre storyline molto diverse tra loro, che però possono incrociarsi in alcuni momenti, ed il cui innesco dipende dalle scelte “etiche” del giocatore. Sarà possibile anche instaurare rapporti di amicizia o romantici tra il giocatore ed alcuni dei personaggi che lo accompagneranno.

Tra le varie chicche di questo LG c’è anche un sistema di achievement che premierà con dei contenuti bonus i lettori che li completeranno tutti.

Raven edizioni

Dedalo 3 – L’Altra Porta

L’Altra Porta non è un unico librogame, ma una vera e propria antologia di quattro “raccontigame”, estratti da quella inesauribile fucina di idee che sono “I Corti di LGL”, famoso concorso di brevi opere di narrativa interattiva organizzata annualmente da Librogame’s Land, il maggiore portale italiano che si occupa di librogame.

L’Altra Porta raccoglie una selezione di racconti finalisti del concorso, opera di tre autori sempre più noti nell’ambiente (Luca Lorenzon, Matteo Cresci e Dario Leccacorvi) che proprio durante I Corti di Librogame’s Land hanno mosso i primi passi nell’ambiente.

I racconti sono L’Agone degli Erranti (una quest onirica di genere fantasy), Il Palazzinaro (una carrellata su una cinquantina di anni di storia italiana visti da un personaggio alla Alberto Sordi), Sopravvivere Sottoterra (che richiama in certa misura l’omonimo Scegli la Tua Avventura) e Il Senza Pietà (nel quale si interpreta un malvagio despota intenzionato a conquistare il mondo). Chiude la raccolta il mini-librogame Il Dungeon! di Silvano Oracolo.

L’Altra Porta è atteso per la metà di novembre.

Titoli esteri

Psycho Killer

Atteso per novembre è anche l’ennesimo librogame di David Gillson.

Psycho Killer (la cui copertina è modellata in modo da rappresentare la locandina di un film) è un librogame di genere horror, quasi splatter.

La storia ci vede nei panni di uno studente universitario che, durante una lezione serale in compagnia di alcuni amici, si trova all’improvviso ad avere a che fare con quello che sembra proprio un killer intenzionato a non lasciare tornare a casa nessuno…

Il librogame presenta un sistema di gioco old school, che prevede diverse caratteristiche e prova da superare con i dadi. Ma la caratteristica principale è la crudezza e violenza di alcuni dei suoi episodi che, appunto, sono espliciti richiami al genere splatter (tra cui ricordiamo Non Aprite Quella Porta, La Casa e, più recentemente, la saga di Saw).

L’uscita di Psycho Killer su Amazon è prevista per i primi di novembre.