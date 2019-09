L’identità di Superman presto potrebbe essere svelata!

A quanto pare uno dei più grandi misteri, riguardante l'identità di Superman, presto potrebbe essere svelato. Clark Kent dovrà svelare il suo segreto.

A quanto pare uno dei più grandi “misteri”, riguardanti l’identità di Superman, presto potrebbe essere svelato a breve. Infatti come ben sappiamo, Clark Kent ha sempre fatto di tutto per nascondere la sua vera identità sotto il suo mantello. Tra non molto però la vita dell’eroe potrebbe cambiare drasticamente, questo lo si deduce leggendo le anticipazioni dei due prossimi albi in uscita, tra dicembre e gennaio, negli Stati Uniti.

In particolar modo, l’arrivo di questi radicali cambiamenti sono saltati fuori leggendo le sinossi del numero 18 di Superman e del numero 7 di Lois Lane. Dunque, dopo che Clark Kent è riuscito più volte a mantenere al sicuro il suo segreto, presto potrebbe essere costretto a svelare al mondo intero che è proprio lui a nascondersi sotto il mantello di Superman.

Per avere le idee più chiare, vediamo quanto riportato nelle sinossi dei due nuovi numeri in uscita tra qualche mese. Ecco di seguito il numero 18 di Superman:

“Con la famiglia di Superman sparsa in tutta la galassia, il nostro eroe deve affrontare alcune delle sue maggiori preoccupazioni riguardo se stesso e il suo posto nella galassia. Il leggendario artista Ivan Reis si unisce allo scrittore Brian Michael Bendis mentre introducono il più grande cambiamento nella vita di Man of Steel di sempre!”

E il numero 7 di Lois Lane:

“Qualcuno che vuole uccidere Lois Lane non è una novità per la famosa giornalista, ma è a causa di qualcosa che conosce o che sta per scoprire? Inoltre, questo numero si lega agli eventi del Superman n. 18 di dicembre e al gigantesco cambiamento di status quo sia per Lois che per suo marito, Superman, in cui l’Uomo d’acciaio decide di rivelare la sua identità al mondo.”

Non ci resta che attendere per scoprire realmente come si evolveranno le vicende e quale sarà il destino di Superman.