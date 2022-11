Non è più un mistero che in Andor, la serie di Star Wars disponibile su Disney+, mira a raccontare i primi passi dell’Alleanza Ribelle, utilizzando Cassian Andor come nostro punto di vista privilegiato in questo importante passaggio della continuity della saga. Nei primi nove episodi della serie sono stati diversi i riferimenti al futuro della ribellione, ma un nome sembra essere particolarmente importante in questa fase germinale dell’Alleanza Ribelle, un nome che è già stato menzionato più di una volta in Andor: Anto Kreegyr. Citato per la prima volta nell’ottavo episodio Kreegyr sembra essere uno dei membri più influenti nel nascente movimento ribelle, una sensazione che spinge a chiedersi chi sia realmente questo misterioso individuo.

Andor potrebbe vedere in Anto Kreegyr uno dei fondatori segreti dell’Alleanza Ribelle

Chiamato inizialmente in causa durante il colloquio tra Saw Guerrera (Forest Whitaker) e Luthen (Stellan Skarsgaard), Anto Kreegyr sembrava essere una figura minore all’interno delle dinamiche di Andor. A dar questa figura maggior importanza è stata Dedra Meero (Denise Gough), l’agente del SBI sulle tracce di Cassian, che ha associato Anto Kreegyr a una serie di operazioni illegali che mirano al furto di importanti attrezzature imperiali. Da quello che emerge in questi due episodi, la sensazione è che Anto Kregyr in Andor sia un elemento cardine, leader di una cellula ribelle che mira a colpire l’Impero, ma che sia anche in grado di poter divenire un punto di raccordo tra le diverse formazioni di ribelli che stanno agendo in modo autonomo.

Cassian Andor

A confermare questa ipotesi è la scoperta che il pilota assoldato da Anto Kreegyr catturato da Dedra fosse diretto a Kafrene, pianeta che in Star Wars abbiamo già conosciuto, proprio grazie a Cassian Andor. Kafrene è il mondo su cu Cassian incontra il suo contatto Tivik in Rogue One, film di cui Andor è il prequel, occasione durante la quale la spia ribelle viene a conoscenza della costruzione della Morte Nera. Tivik veniva presentato come un informatore legato a Saw Gerrera, personaggio che sappiamo esser mal tollerato da parte dei Ribelli per via dei suoi metodi spesso poco etici, ma il fatto che Cassian sia riuscito a individuare Tivik su questo mondo potrebbe esser un indizio che il piano di Luthen, ossia creare una rete di cellule ribelli che collaborino tra loro, abbia avuto infine successo. D’altronde, in Una Nuova Speranza abbiamo modo di conoscere un’Alleanza Ribelle capace di rivelarsi una scomoda rivale della Flotta Imperiale, al punto da riuscire a tenere testa all’Impero anche nei successivi film, L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

La creazione di questo fronte unito potrebbe passare proprio per il citato Anto Kreegyr. Andor, in tal senso, potrebbe rappresentare, nell’interezza delle sue due stagioni, il perfetto tramite per mostrare chi siano stati i fautori dell’Alleanza Ribelle, non limitandosi a mostrare figure note come Mon Mothma e Bail Organa, ma dando risalto a nomi finora mai valorizzati. In tal senso, un personaggio come Anto Kreegyr potrebbe rivelarsi funzionale alla creazione di una rete clandestina di cellule ribelli, dando vita a quella che in seguito sarebbe divenuta l’Alleanza Ribelle, una funzione che si ricollocherebbe anche all’interno delle dinamiche di Rogue One, motivando come Cassian, che ha preso parte ai primi istanti di questo moto di ribellione, sappia contattare persone apparentemente slegate dalla linea di comando della Ribellione.

