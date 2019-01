Lion annuncia un eccezionale cofanetto per il Batman di Frank Miller

DC e Lion hanno da poco svelato una nuova edizione della sempre amatissima saga del Cavaliere Oscuro, avviata da Frank Miller nel 1986, e conclusasi con l’ultimo arco narrativo, “Razza Suprema” solo nel 2017.

Il cofanetto conterrà le edizioni complete (Absolute) di tutti e tre i volumi, ed arricchirà il primo volume, ovvero l’originale “Il ritorno del Cavaliere Oscuro”, con il suo episodio prequel, “L’Ultima Crociata”, creato da Miller e Brian Azzarello con disegni di John Romita Jr, e creato in corso d’opera del terzo arco narrativo, per dare maggior contesto all’originale abbandono dalle scene di Bruce Wayne.

Il cofanetto verrà messo in commercio in un numero limitato di copie al prezzo di circa 200 euro, e verrà distribuito con una cover splipcase in plexiglass atta a raccogliere i tre corposi volumi (21,2 x 32 cm).

Le tre copertine dei singoli volumi, inoltre, andranno a comporre un’immagine unica che riprende le illustrazioni originali ad opera di Millar relative a Batman, Robin e Superman.

Nessuna notizia certa sulla data di diffusione, né sul numero effettivo di copie che verranno messe in commercio.