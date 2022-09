Buone notizie coloro che amano il personaggio di Jim Hopper della serie TV Stranger Things di Netflix. Infatti, torneremo presto a vedere l’attore David Harbour, impegnato questa volta a interpretare un ruolo da protagonista nel film live-action basato su Gran Turismo, la serie videoludica di Sony di grande successo.

Gran Turismo – Il live-action con David Harbour

La notizia farà saltare dalle serie parecchie parecchie persone, David Harbour è pronto con le cinture allacciate (o forse no) a prendere parte al prossimo adattamento del film live-action Gran Turismo. Ma quale ruolo avrà?

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, David Harbour vestirà i panni si un pilota ormai giunto alla pensione. Quest’ultimo sarà un grande punto di riferimento per il personaggio principale del film. David Harbour riuscirà a insegnare tutti i suoi segreti al giovane pilota?

Per quanto riguarda la trama vera a propria del film, non si hanno ancora informazioni particolarmente precise. Tuttavia, dalla sinossi si evince che il protagonista saranno un giovane adolescente. Un giovane giocatore di Gran Turismo vincitore di una serie di competizioni targate Nissan.

La produzione

Per quanto riguarda invece la produzione, il live-action vede alla direzione Neill Blomkamp. La sceneggiatura porta invece le firme di Jason Hall di American Sniper e Zach Baylin di King Richard. I produttori esecutivi sono Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, insieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Sempre in questo comparto produttivo troviamo Kazunori Yamauchi, il creatore del gioco. Kazunori Yamauchi è anche accreditato come produttore esecutivo insieme a Hall.

Ha affermato Asad Qizilbash:

Essendo uno dei franchise Sony Playstation più longevi e più amati, è fantastico collaborare di nuovo con la Columbia Pictures per dare vita a Gran Turismo in un modo entusiasmante. Non vediamo l’ora che il pubblico veda la visione di Neill di questa storia vera e stimolante di un giocatore diventato pilota professionista di auto da corsa.