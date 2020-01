Livewire, è in arrivo il secondo volume con Edizioni Star Comics!

Edizioni Star Comics apre il nuovo anno con tantissime novità per tutti gli appassionati, a partire dagli eroi di Valiant. Attraverso un comunicato da poco diffuso, l’editore ha confermato l’arrivo del secondo volume di Livewire, l’eroina capace di dominare la tecnologia grazie alla sua geniale mente.

Il secondo volume darà in pasto agli appassionati una nuova avventura di Livewire, per gli amici Amanda McKee. L’eroina sta continuando la sua fuga dopo aver generato caos e distruzione in tutto il territorio americano. Durante la narrazione, Amanda indagherà sulla scomparsa di una giovane psiota, ma incapperà nella risposta di OMEN al problema degli psioti: una struttura che permette a ragazzini di controllare i loro poteri.

Il secondo volume di Livewire sarà disponibile in tutte le migliori librerie, fumetterie e store online a partire dal prossimo 22 gennaio. Secondo il comunicato, il prezzo consigliato è di 8,90 euro. Insomma, si tratta di una chiara occasione per passare un po’ di tempo con un vero eroe di Valiant.