Lo spin-off Detective Conan: Zero’s Tea Time (Meitantei Conan: Zero no Tea Time) è l’adattamento anime dell’omonimo manga di Takahiro Arai, disponibile nel nostro Paese grazie alla Star Comics. Netflix ha fatto sapere che l’anime spin-off debutterà sulla sua piattaforma al di fuori del Giappone il 29 luglio! Pubblicato anche il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale dello spin-off Detective Conan: Zero’s Tea Time

Detective Conan: Zero’s Tea Time è prodotto dallo studio Shogakugan, responsabile della realizzazione degli anime di Detective Conan, Dorohedoro, Mob Psycho 100 e tanti altri.

La serie dello spin-off seguirà la vita quotidiana di Rei Furuya (alias Toru Amuro) agente sotto copertura per il dipartimento di Pubblica Sicurezza della Questura di Tokyo. Il giovane cela ben tre identità distinte, operando sia come detective privato sia come membro attivo degli Uomini in Nero; nel tempo libero non perde occasione per lavorare come cameriere presso il caffè Poirot. Nel corso della storia, verranno svelati i suoi segreti: l’uomo avvolto da luci e ombre non sarà più un mistero.

Ritsuko Utagawa (Gintama) si occupa del color design. Aya Oshimi (Detective Conan) e Hitoshi Nishiyama (Lupin III) sono responsabili della fotografia. Yasuyuki Urakami (Baki) e Keiko Urakami (Detective Conan) sono i direttori del suono. Kaori Yamada (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!) è responsabile degli effetti sonori. TOMISIRO (Macross Delta) sta componendo la musica alla AUDIO PLANNING U e RAKURA eseguirà la sigla di apertura Shooting Star mentre Rainy eseguirà la sigla finale Find the truth.

Per quanto riguarda il cast principale Toru Furuya riprenderà il suo ruolo di Rei Furuya (Tōru Amuro) dalla serie principale di Detective Conan. Il doppiatore ha dichiarato di essere felice di avere ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in un anime dopo 14 anni da Casshern Sins.

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale di Detective Conan: Zero’s Tea Time: