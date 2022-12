Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato il nuovo Structure Deck Mondo Oscuro per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, disponibile ora in Europa e Oceania.

Grapha, Signore Drago del Mondo Oscuro è stato introdotto per la prima volta nello sconvolgente Structure Deck Cancelli del Sottosuolo e il suo ritorno è ormai prossimo. Mondo Oscuro riporta questo famigerato tema nel mondo umano con una serie di nuove caratteristiche.

Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro si è evoluto e questa sua nuova forma, un mostro di livello 8 con 3000 ATK, può richiamare se stesso dal Cimitero tramite Evocazione Speciale riportando un mostro “Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro” di livello 7 o inferiore dal campo di battaglia alla mano dei giocatori. Se viene scartato nel Cimitero, si potrà spostare un mostro “Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro” di livello 5 o superiore dal Deck alla propria mano.

Reign-Beaux non era l’unico ad attendere questo giorno da oltre un decennio. Anche il grande signore dei draghi Grapha ha una nuova forma! Il nuovo Grapha è un Mostro Fusione evocabile utilizzando Grapha, Signore Drago del Mondo Oscuro e qualsiasi altro mostro OSCURO. È possibile evocarlo con una nuova Carta Incantesimo che consente di effettuare l’Evocazione Fusione scartando carte, innescando gli effetti di tutti i mostri “Mondo Oscuro” utilizzati e di altri potenti mostri OSCURI come i mostri “Pericolo! Bigfoot!”. Mentre questo nuovo Mostro Fusione è in campo, è possibile dirottare una Carta Incantesimo/Trappola normale o un effetto di un mostro dell’avversario scatenando così la vera potenza dei mostri del “Mondo Oscuro”.

Ogni Structure Deck contiene: 5 Carte Ultra Rare, 3 Carte Super Rare, 37 Carte Comuni e 1 tappetino da gioco deluxe double-side.

Per coloro che non fossero pratici del mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

Se anche voi volete guidare un esercito di mostri provenienti dal Mondo Oscuro, potete acquistare questo Structure Deck semplicemente cliccando su questo link.