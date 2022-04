Il 9 aprile 2022 l’anime Shikimori’s Not Just a Cutie (Kawaii Dake Ja Nai Shikimori-san) adattamento dell’omonimo manga di Keigo Maki, è uscito su Crunchyroll. L’anime sta riscontrando un grande successo, così come l’opening che infatti ha superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube!

A proposito dell’anime Shikimori’s Not Just a Cutie

L’anime Shikimori’s Not Just a Cutie nasce come serie manga scritta e disegnata da Keigo Maki. Il manga è stato serializzato sul sito Web e sull’app di Magazine Pocket di Kodansha da febbraio 2019 mentre rimane inedito nel nostro Paese.

Attualmente sono stati trasmessi i primi 3 episodi, anche se l’anime ha rischiato di essere posticipato dopo la trasmissione dell’episodio 1 a causa di un focolaio di COVID-19 scoppiato nello studio di produzione. La premiere era già stata ritardata di 1 settimana per “motivi organizzativi”.

Per quanto riguarda lo staff Ryota Itoh (My Senpai Is Annoying) sta dirigendo l’anime alla Doga Kobo con Shōhei Yamanaka come aiuto regista. Yoshimi Narita (HappinessCharge PreCure!, Il nostro amore è sempre stato a 10 centimetri di distanza, My Senpai Is Annoying) si occupa delle sceneggiature della serie. Ai Kikuchi (Engaged to the Unidentified, New Game!, How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) sta disegnando i personaggi.

Le star dell’anime sono: Saori Ōnishi nel ruolo di Shikimori, Shuichiro Umeda nel ruolo di Izumi, Misato Matsuoka nel ruolo di Nekozaki, Rina Hidaka nel ruolo di Hachimitsu e Nobuhiko Okamoto nel ruolo di Inuzuka.

Nasuo☆ ha eseguito la canzone di apertura dell’anime intitolata Honey Jet Coaster e qui sotto potete guardare il video:

Questa una breve sinossi:

Shikimori sembra la fidanzata perfetta: carina, divertente con cui stare, dolce quando vuole esserlo… ma ha un lato oscuro cool che emerge nelle giuste circostanze. E il suo ragazzo Izumi adora essere presente quando succede! Una divertente e divertente storia d’amore da liceo con un tocco impertinente, perfetta per i fan di Nagatoro-san e Komi Can’t Communicate!