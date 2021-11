Crunchyroll: i nuovi anime in arrivo nel 2022

Qualche tempo fa vi avevamo detto che il manga Spy x Family di Tatsuya Endō, edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, avrebbe goduto di una trasposizione animata. Ora, Crunchyroll ha annunciato, durante il suo pannello all’evento Anime NYC, che trasmetterà in streaming l’anime insieme a molti altri! Vediamoli insieme!

Crunchyroll: tutti i nuovi anime del 2022

Spy x Family

In arrivo nel 2022

L’anime di Spy x Family è curato da Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland). Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoWNAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche. Takuya Eguchi interpreta Loid Forger.

L’esperta spia nome in codice ha trascorso la sua vita in missioni sotto copertura, tutto per il sogno di un mondo migliore. Ma un giorno riceve un nuovo ordine particolarmente difficile dal comando.

Per la sua missione deve formare una famiglia e iniziare una nuova vita?!

Questo il trailer ufficiale:

Tomodachi Game

Aprile 2022

Tomodachi Game è la trasposizione animata del manga di Yuki Sato. Hirofumi Ogura (Cells al lavoro!, Black Butler II) sta dirigendo l’anime e Kenta Ihara (Tsukimichi -Moonlit Fantasy-) sta supervisionando e scrivendo gli script della serie. Si Man Wei (Edens Zero) dello Studio Tulip è il direttore artistico, mentre Tsukasa Ohira (No Game, No Life) è responsabile dell’impostazione artistica. Aiko Mizuno (Cells at Work!) è la color key artist. Yomogiko Murano (Kono Oto Tomare!: Sounds of Life) è il direttore della fotografia del compositing. MICHIRU (BEM, Ascendance of a Bookworm) sta componendo la musica. Hiroto Morishita (Higurashi: When They Cry – GOU) sta dirigendo il suono allo Studio Mouse.

La storia, basata sul concetto originale di Mikoto Yamaguchi, è incentrata su Yūichi Katagiri, un giovane con una vita studentesca perfetta che ha quattro amici con vite difficili. La sua tranquilla vita quotidiana finisce quando scompaiono 2 milioni di yen (circa 20.000 dollari) di tasse scolastiche. Gli enigmi si aprono mentre Yūichi viene coinvolto in un misterioso gioco per soldi e deve decidere se l’amicizia o il denaro contano di più.

Shikimori’s Not Just a Cutie

Aprile 2022

Adattamento del manga di Keigo Maki. Ryota Itoh (My Senpai Is Annoying) sta dirigendo l’anime alla Doga Kobo con Shōhei Yamanaka come aiuto regista. Yoshimi Narita (HappinessCharge PreCure!, Il nostro amore è sempre stato a 10 centimetri di distanza, My Senpai Is Annoying) si occupa delle sceneggiature della serie. Ai Kikuchi (Engaged to the Unidentified, New Game!, How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) sta disegnando i personaggi.

Shikimori sembra la fidanzata perfetta: carina, divertente con cui stare, dolce quando vuole esserlo… ma ha un lato oscuro cool che emerge nelle giuste circostanze. E il suo ragazzo Izumi adora essere presente quando succede! Una divertente e divertente storia d’amore da liceo con un tocco impertinente, perfetta per i fan di Nagatoro-san e Komi Can’t Communicate!

The Dawn of the Witch

Aprile 2022

Adattamento della serie di light novel fantasy di Kakeru Kobashiri, ambientate nello stesso universo di Grimoire of Zero.

Satoshi Kuwabara (The Quintessential Quintuplets, Girlfriend) dirige l’anime e si occupa della composizione della serie alla Tezuka Productions. Kobashiri e Mayumi Morita (Black Jack 21) sono accreditati per la letteratura. Reina Iwasaki sta disegnando i personaggi. Minoru Nishida (Yasuke) è responsabile dell’impostazione artistica e Yumi Aburaya (Adachi e Shimamura) si sta occupando del color design. Wataru Uchida (Conquest) si occupa del montaggio. Satoshi Motoyama (The irregular at magic high school) è il direttore del suono e Bit Grooove Promotion è il produttore del suono. Kobashiri è accreditato con il lavoro originale mentre l’illustratore di light novel Takashi Iwasaki è accreditato per il character design originale.

La serie di light novel è ambientata nello stesso mondo fantastico della serie di light novel Zero Kara Hajimeru Mahō no Sho di Kobashiri ( Grimoire of Zero ), ora in pace dopo aver sopportato un conflitto tra la chiesa e le streghe per 500 anni. Tuttavia, in alcune regioni del mondo ardono ancora i tizzoni della guerra. La storia è incentrata su Cervil, uno studente senza speranza al College of Magic del Regno di Wenias. Cervil ha in qualche modo perso ogni ricordo del suo tempo prima di frequentare il college. Il preside della scuola Albus lo manda per un addestramento speciale nella parte meridionale del continente, dove la persecuzione contro le streghe è forte.

Dance Dance Danseur

2022

È il primo adattamento anime in assoluto di un manga di George Asakura (in Italia noto per Piece of Cake edito da Goen).

Munehisa Sakai (Zombie Land Saga) sta dirigendo l’anime alla MAPPA. Yoshimi Narita (My Senpai Is Annoying, Our love has always been 10 centimeters apart) è responsabile della composizione della serie. Hitomi Hasegawa (Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather animation director) sta disegnando i personaggi.

Il manga è incentrato su Junpei Murao, che da bambino era affascinato dalla danza classica, ma nel suo secondo anno di scuola media, suo padre è morto e lui ha deciso che doveva diventare più “maschile”, e ha rinunciato alle sue aspirazioni. Pur avendo ancora un attaccamento alla danza classica, si dedica all’arte marziale del Jeet Kune Do e diventa popolare nella sua classe. Poi un giorno, nella classe di Junpei arriva una nuova studentessa trasferita di nome Miyako Godai, e sua madre gestisce uno studio di danza classica. Miyako si rende conto che Junpei è interessato al balletto e lo invita a ballare insieme.

A Couple of Cuckoos

2022

Trasposizione anime del manga di Miki Yoshikawa (noto per Yamada-kun e le 7 Streghe, uscito per Star Comics).

Hiroaki Akagi (Karakai Jōzu no Takagi-san, Those Snow White Notes) è il direttore principale dell’anime e Yoshiyuki Shirahata (direttore degli episodi di Sleepy Princess in the Demon Castle, Great Pretender) sta dirigendo l’anime presso Shinei Animation e Synergy SP. Yasuhiro Nakanishi (Kaguya-sama: Love is War entrambe le stagioni, Toilet-Bound Hanako-kun) sta supervisionando gli script della serie e Aya Takano (Karakai Jōzu no Takagi-san, Polar Bear’s Café) sta disegnando i personaggi.

Il sedicenne super-studioso Nagi Umino, studente del secondo anno del liceo Megurogawa Academy, è stato scambiato alla nascita. Mentre si reca ad una cena per incontrare i suoi genitori naturali, incontra accidentalmente la sfacciata e schietta Erika Amano, che è determinata a fare di Nagi il suo finto ragazzo, dato che non vuole sposarsi davvero. Ma una volta che Nagi arriva a cena, scopre che i suoi genitori hanno deciso di risolvere lo scambio in ospedale facendogli opportunamente sposare la figlia che i suoi genitori naturali hanno cresciuto… che si rivela essere nientemeno che Erika stessa!

AOASHI

Aprile 2022

Adattamento anime del manga sul calcio di Yugo Kobayashi. Akira Sato (Release the Spyce) sta dirigendo l’anime presso Production I.G. Masahiro Yokotani (Free! – Iwatobi Swim Club, All Out!!, Tropical-Rouge! Precure) è responsabile delle sceneggiature della serie. Manabu Nakatake, Toshie Kawamura, Asuka Yamaguchi e Saki Hasegawa sono tutti accreditati per il character design, con Natake e Yamaguchi accreditati anche come direttori dell’animazione. Naho Seike, Yukiko Watabe, Miho Daidouji e Eisuke Shirai sono accreditati come sub-character designer. Kenichi Takeshita, Jun Soga e Kenji Iizuka sono accreditati per la supervisione del calcio. Masaru Yokoyama compone la musica.

Il manga è incentrato su Ashito Aoi, studente del terzo anno di scuola media, che vive nella prefettura di Ehime. Ashito ha un forte talento nel calcio, ma cerca di nasconderlo. A causa della sua personalità molto schietta, provoca un disastro che serve come un’enorme battuta d’arresto per lui. Poi, Tatsuya Fukuya – un veterano della forte squadra del J-Club Tokyo City Esperion e allenatore della squadra giovanile del club – appare di fronte ad Ashito. Tatsuya vede attraverso Ashito e vede il suo talento, e lo invita a provare per la squadra giovanile di Tokyo.

In/Spectre Stagione 2

2022

Keiji Gotoh (Kiddy Grade, Endride, Sengoku Collection) torna a dirigere la seconda stagione dell’anime alla Brains Base e Noboru Takagi (Durarara!!, Golden Kamuy, Kuroko’s Basketball) è di nuovo responsabile degli script della serie. Kentarou Matsumoto (D-Frag!, direttore dell’animazione della stagione 1 di In/Spectre) è il character designer e il direttore dell’animazione. NAS sta producendo il progetto.

La prima stagione, uscita nel 2020, è disponibile su Crunchyroll Italia:

La diciassettenne Kotoko si trova in una situazione particolare. Quando era piccola è stata rapita dagli spiriti chiamati yōkai ed è tornata senza una gamba e un occhio. Ha da allora la capacità di comunicare con gli esseri dell’oltretomba, sia positivi che pericolosi. Kotoko è sola in questo mondo finché Kurō, il ragazzo per cui ha una cotta e che guarda da lontano, incontra uno yōkai! Come se essere toccato dal sovrannaturale non fosse abbastanza, anche la vita del ragazzo è un disastro.

