Lucca Changes – ecco tutti i Campfire

Lucca Changes, ovvero l’edizione Lucca Comics & Games 2020 rivisita all’insegna del cambiamento e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, ha ufficializzato i 115 Campfire sparsi in tutta Italia.

I Campfire – cosa sono

I Campfire sono negozi specializzati che partecipano all’iniziativa diventano gli avamposti della manifestazione consentendo a tutti gli appassionati di partecipare al festival seppur a distanza.

Come detto questi negozi sono sparsi in tutta Italia e per questo motivo Lucca Changes ha affidato all’illustratore Andrea Piparo il compito di realizzare una bellissima mappa stile fantasy che ne svela la collocazione come fossero portali di collegamento diretto con la manifestazione.

Elenco Campfire 2020

Akiba Stop Piazza Giacomo Matteotti n° 28 Alessandria ì

Alessandro Libreria Via del Borgo di S. Pietro, 140, 40126 Bologna

Centro del fumetto via del platano , 7 57125 Livorno

Comix Cafè Via Belle Arti 12 40126 Bologna

Comix Cafè P.zza San Michele 4 58100 Grosseto

Elysium Via Don Luigi Palazzolo, 23 24122 Bergamo

Funside Elnòs Via Luigi Einaudi, Roncadelle (BS)

Funside CC Campania – c/o Mondadori Store Marcianise

Funside Via Giambellino 10, Milano

Funside Via delle Gondole 35, Lido di Ostia

Funside Mondadori Megastore – C/C Torri Bianche, Via Torri, Vimercate

Galactus via Alessandro Malladra 16 00157 Roma

Galactus via Gualdo Tadino, 27 00181 Roma

Games Academy Via Festaz 79, Aosta

Games Academy Via Guadagnoli 73, Arezzo

Games Academy Via Angelo Maj, 10/l, Bergamo

Games Academy Via Aurelio Saffi 15/A, Bologna

Games Academy Corso Palestro 19/b, Brescia

Games Academy Via Alghero 27,Cagliari

Games Academy Via T. dal Molin, 14, Desenzano (BS)

Games Academy Vicolo Corridoni, 6/C, 20025 Legnano (MI)

Games Academy Via Aldo Moro 7, Mantova

Games Academy Via Nicola Fabrizi, 17, Messina

Games Academy Via Narciso Cozzo, 22, Palermo

Games Academy Via Marco Polo, 84, Pescara

Games Academy Piazza Cittadella, 2, Piacenza

Games Academy Via di Porta al Borgo, 72, Pistoia

Games Academy Via Filippo Re 21/b, Reggio Emilia

Games Academy Via Cairano, 10, Roma

Games Academy Via Magenta 13, Varese

Games Academy Via A.Oriani 2/C, Verona

Games Academy Contrà Porta Padova 13, Vicenza

Games Academy Via Bostone 11, Villanuova sul Clisi

Gamic Via Nazionale, 52 54011 Aulla

Gamic Piazza Aranci, 24 54100 Massa

Il Dado Errante LudoPub Corso Galliera 97 rosso (cancello) 16142 Genova

Jolly Joker C.so Dante, 50 10126 Torino

La Fumetteria Via Palestro 3/A 26100 Cremona

La Librellula Via Ricciotto Canudo, 132, 70023 Bari

Libreria dei Ragazzi via Tadino, 53 20124 Milano

Libreria Zabarella Via Zabarella 80 35121 Padova

Lo Stregatto Piazza Ulisse Calvi, 22 18100 Imperia

Magic Store Viale Gramsci 57 47122 Forlì Forlì – Cesena

Magic World M.Buonarroti 104/106 00053 Civitavecchia

Oggetti Fantastici Via Cavour 66, Terni

Orion Fumetti Via Flaminia Conca, 51, 47923 Rimini

Phyrexian Plaguelord Piazza Emilio Alessandrini 10/12 65127 Pescara

Playtime Via Collegio Alessandro Manzoni 8/e 23807 Merate

Mondiversi Via Val Pellice 63, San Secondo (TO)

POPstore Via Saragozza 34/b 40123 Bologna Bologna

POPstore Via Nino Bixio 51/C 43125 Parma

POPstore Via Bertola, 31/f 10122 Torino

Robe da Elfi Via Rodi 8/c 10064 Pinerolo

Robe da Elfi Corso Francia 137 10098 Rivoli

Star Shop Firenze Via della Rondinella 59R 50135 Firenze

Supergulp Alzaia Naviglio Grande, 54, 20144 Milano

Supergulp Via Rosa 26, 30171 Mestre

Supergulp Via D.Manin 22,31100 Treviso

The Magic Spot Via Francesco Lattanzio 17 70126 Bari

Zazà Art Comics Shop sestier san polo 2424 calle dell’ogio 30125 Venezia

I Campfire – come funzionano

Quanto costa andare ad un Campfire?

Durante il Lucca Changes che si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre prossimo i 115 Campfire saranno regolarmente aperti al pubblico ma garantiranno una partecipazione immersiva alla manifestazione grazie al Campfire Pass. Si tratta di un vero e proprio programma di membership che al costo di € 8 permetterà di accedere ad alcuni contenuti riservati ed esclusivi. Del costo del pass, € 2 verranno versati al negozio in forma di crowdfunding.

I Campfire – le esclusive

Con l’acquisto del Campfire Pass si otterrà accesso a una app grazie alla quale l’utente riceverà un coupon digitale per il ritiro della Bag of Lucca, una scatola contenente diversi gadget esclusivi: dai due mazzi del gioco di carte KeyForge ad uno speciale quaderno dei giochi con tre giochi creati appositamente dai game designer Pierluca Zizzi e Marta Tuveri, Stefano Castelli e Alan D’Amico e il team di Acchiappasogni per Lucca Changes.

Inoltre, all’interno dei 115 Campfire aderenti all’iniziativa, Funko distribuirà due Funko Pop in una speciale edizione limitata: Iron-Man e Zombie Wolverine.

I Campfire – il progetto

Il progetto Campfire era già allo studio dal 2017 ponendo l’accento sulla riflessione specifica a proposito del ruolo dei negozi all’interno della filiera. Negli anni, infatti, si è venuta a creare un’ecologia felice che ha congiunto il festival Lucca Comics & Games a editori, pubblico e territorio. Con questo progetto, i negozianti trovano un punto di appoggio per inserirsi a loro volta come attori protagonisti di questo ecosistema.

Il 2020, quindi, vedrà l’avvio di una prima fase di sperimentazione del progetto Campfire, accolto con grande entusiasmo dai negozianti e che, nei prossimi anni, punta a includere direttamente anche soggetti territoriali diversi, dalle associazioni ai musei, coinvolti quest’anno con modalità differenti. I 115 avamposti che accoglieranno gli appassionati nel 2020 sono solo il primo tassello che porterà alla creazione, negli anni, di un festival diffuso.