Lucca Changes – gli appuntamenti del Lucca Store di Amazon.it

Lucca Changes e Amazon hanno rivelato gli appuntamenti esclusivi riservati ai clienti Amazon. Si tratta di una programmazione composta sia dalla trasmissione degli eventi che si svolgeranno fisicamente a Lucca, sia dall’offerta di contenuti inediti pensati appositamente per il mondo digitale.

Lucca Changes e Lucca Store Amazon.it – la modalità di accesso

A tutti i clienti Amazon.it che, a partire dall’8 settembre fino al 1 Novembre 2020, hanno acquistato o acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno € 50 di prodotti dalla selezione disponibile sullo store online di Lucca su Amazon.it, riceveranno il codice per accedere a uno a scelta degli eventi digitali fruibili attraverso il sito del festival riservati ai clienti Amazon.

Lucca Changes e Lucca Store Amazon.it – gli appuntamenti

24 ottobre, ore 19:00: GLI SGUARDI DIETRO LE VOCI, con Giorgia Lepore, Fabrizio Pucci, Cristina Poccardi

Alcuni dei più celebri doppiatori Italiani, Giorgia Lepore (voce di Cameron Diaz, Penelope Cruz, Renée Zellweger) e Fabrizio Pucci (voce di Hugh Jackman, Brendon Fraser, Russell Crowe), in compagnia di Cristina Poccardi (doppiatrice e curatrice del progetto Voci di Mezzo di Lucca Comics and Games), raccontano i segreti del doppiaggio.

25 ottobre, ore 19:00: IL TRAUMA DEL TRAM, con Quei Due Sul Server

Cosa succede se un gioco da tavolo dall’umorismo irriverente e assolutamente scorretto finisce nelle mani degli youtuber più ironici, scanzonati e spregiudicati del web? Scopritelo con noi in questo irresistibile live durante il quale Quei Due Sul Server giocheranno a Il Trauma del Tram, un party game di dilemmi morali e omicidi sui binari! Potreste trovarvi spesso indecisi e attanagliati dai dubbi, una cosa però è assolutamente certa: morirete dal ridere! Evento realizzato in collaborazione con Asmodee, azienda di riferimento nel settore del gioco a livello internazionale.

26 ottobre ore 19:00: CHI HA UCCISO KENNY, con Pera Toons

Incontro con l’autore dell’omonimo volume edito da Tunué, già primo in classifica tra i bestseller di Amazon nella categoria strisce a fumetti nel 2018, all’insegna del mistero e dei mille personaggi che popolano le sue vignette. Durante l’incontro saranno svelati dall’autore alcuni nuovi delitti e qualche dettaglio in anteprima del nuovo libro “Ridi che è meglio”

27 ottobre ore 19:00: COVER, con ZeroCalcare, Skottie Young, Jorge Corona

Da Rebibbia agli USA, un dialogo senza precedenti fra tre grandi del fumetto per celebrare la variant cover realizzata da Zero per il volume di Middlewest di Skottie.

28 ottobre ore 19:00: MASTERS OF THE TOYS, con Emiliano Santalucia

Incontro con uno dei più importanti toy designer al mondo, che ha collaborato con brand come Masters of the Universe, Transformers (inclusi i film) e che ha ridisegnato ufficialmente i giocattoli di personaggi come Mazinga Z e Jeeg Robot firmati Go Nagai. Con lui saranno presenti uno o più altri professionisti del settore, per una chiacchierata sul mercato del giocattolo, sulla sua produzione, sui segreti del design, e il parallelismo tv, cinema e giocattolo.

Lucca Changes – il Pop-Up Store

Nel Pop-Up Store di Lucca Changes, sito nella storica struttura dell’ex Cavallerizza (in piazzale Verdi), i visitatori potranno trovare e acquistare oltre 100 novità tra nuove uscite di giochi da tavolo e manuali di gioco di ruolo. Sarà esposto tutto il meglio del Gioco del secondo semestre dell’anno, con showroom e vendita dei principali titoli.

Asmodee, Giochi Uniti e Ravensburger sono solo alcuni dei principali partner che esporranno in Cavallerizza, dove non ci sarà solo il gioco, ma anche fumetti, libri, action-figures e Lego. Fra i vari spazi all’interno dello store anche un’area dedicata al meglio dell’editoria a fumetti incluso uno spazio ad hoc per le autoproduzioni, con una selezione di titoli italiani e internazionali. Al Pop-Up Store si potrà accedere mostrando il biglietto acquistato per uno dei tanti eventi organizzati in città o con un miniticket dedicato.

Il nuovo alleato di Lucca Changes: 3Labs

3Labs sarà partner tecnico d’eccezione per affrontare l’offerta digitale di Lucca Changes! 3Labs è l’editore di Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2BLabs, SpazioGames, TechRadar Italia, TrueMetal, e funge da network per influencer attivi su tutte le principali piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok, Twitch e Facebook.

Andrea Ferrario, AD di 3Labs ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di followers.

Roberto Buonanno, titolare di 3Labs ha aggiunto:

Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale.