Lucca Changes Pop-Up Store: tutti i dettagli

Lucca Changes Pop-Up Store! Novità per quel che riguarda il Pop-Up Store dedicato al gioco di Lucca Changes, Il negozio temporaneo dei giochi, che sarà frutto di una collaborazione con DungeonDice.it. Il negozio temporaneo del gioco sarà allestito presso il palazzo storico della ex Cavallerizza Napoleonica e all’interno saranno presenti oltre 100 novità tra le uscite dei giochi da tavolo e i nuovi manuali di gioco di ruolo.

Lucca Changes Pop-Up Store

Uno spazio quindi dedicato alla vendita ma anche alle dimostrazioni dei giochi e alle performance giornaliere di pittura dal vivo, reminiscenti della storica Area Performance della fiera lucchese.

Per accedere al Pop-Up Store dedicato al gioco occorrerà acquistare l’apposito biglietto, disponibile a partire dal 12 ottobre 2020.

Per darvi una panoramica di quello che sarà possibile trovare all’interno del negozio abbiamo pensato di elencare di seguito la lista delle prime 103 novità che saranno disponibili in ordine alfabetico per editore.

Ares Games

Black Rose Wars + Espansioni Wave I

Asmodee Italia

Cranio Creations

Da Vinci

Freak & Chic

Squillo Deluxe – Trilogy (Disponibile per l’acquisto online)

Funkoverse

Tutto il meglio dei Funkoverse (Disponibile per l’acquisto online)

GateOnGames

Giochi Uniti

Little Rocket Games

Mancalamaro

MS Edizion

Need Games!

Oliphante

Pegasus Spiele

Armata Strigoi (Disponibile per l’acquisto online)

Pendragon Games

Playagame

PVP Geeks

Ravensburger

Red Glove

Spin Master

Studio Supernova