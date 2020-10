Lucca Changes: Mask’d – The divine children gli autori parlano del fumetto

Tra gli appuntamenti della terza giornata di Lucca Changes arriva un’interessante incontro con gli autori del fumetto Mask’d – The divine children, una storia tutta italiana che però strizza l’occhio ai manga. Il fumetto è uscito di recente per conto di Star Comics, realizzato da Fiore Manni e Michele Monteleone alla storia e Ilaria Catalani ai disegni. Proprio questi tre autori sono stati protagonisti dell’incontro insieme a Cristian Posocco di Star Comics.

La storia di Mask’d è indirizzata a un pubblico di ragazzi, ispirandosi molto ai classici shonen manga giapponesi. Un tempo nel mondo esistevano le divinità che utilizzavano delle maschere per comunicare con gli uomini. A causa della violenza eccessiva dell’umanità, queste decisero di confinarsi in un’altra dimensione, lasciando indietro le maschere sulla Terra. Tian Chen è un giovane ragazzo di origini cinesi che nella vita lavora nel negozio del padre. La sua quotidianità viene sconvolta quando un giorno all’interno del negozio si presentano due sconosciuti che iniziano a combattere tra loro. Durante la colluttazione, Tian finisce per toccare una strana maschera di scimmia tenuta da uno dei due uomini e questa si fonde con il suo volto donandogli degli straordinari poteri. Tian viene dunque a conoscenza della storia delle maschere, custodite da cinque antiche famiglie e ricercate da uno spietato gruppo chiamato i Tecnocrati. Insieme ai suoi compagni di classe Nikolaj e Melody, appartenenti alle cinque famiglie e possessori anch’essi di maschere, Tian dovrà imparare a utilizzare la maschera di Sun Wukong per affrontare il pericolo dei Tecnocrati.

Durante l’incontro gli autori hanno raccontato diverse curiosità sul fumetto. Fiore Manni e Michele Monteleone hanno parlato molto dettagliatamente sia degli spunti da cui hanno ideato la storia e sia del loro modo di scrivere la sceneggiatura in modo che poi potesse anche essere funzionale per i disegni di Ilaria Catalani. Nella diretta sono state mostrate anche alcune pagine della sceneggiatura originale. Gli autori hanno poi parlato di cosa li spinge a fare fumetti e delle loro opere preferite in questo campo. Infine i tre artisti hanno anche risposto a diverse domande dal pubblico, dando dei consigli a coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo del fumetto. Potete recuperare la diretta nel video qui sopra.