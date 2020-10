Lucca Changes: Monster Allergy – La voce dell’ombra: incontro con gli autori

Tra gli incontri della prima giornata di Lucca Changes c’è stata un’interessante chiacchierata riguardo al fumetto Monster Allergy – La voce dell’ombra. A partecipare gli autori della storia: Katja Centomo, Francesco Artibani e Licia Troisi ai testi e Arianna Rea ai disegni. A moderare la chiacchierata Mattia Ferrari, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Victorlaszlo88, e Roberto Tavecchia, Youtuber conosciuto meglio come Rob McQuack.

La conferenza si è svolta con diverse domande poste dai due moderatori agli autori del fumetto uscito a febbraio 2020 per Tunué. Tante le curiosità e gli aneddoti raccontati riguardo la creazione della storia e il modus operandi che ha portato a determinate scelte. Ad esempio Artibani e Centomo raccontano dei toni un po’ più maturi nella scrittura della storia e nell’evoluzione caratteriale dei due protagonisti Zick ed Elena, ormai diventati adulti e del modo in cui hanno affrontato la loro storia d’amore. Licia Troisi, famosa scrittrice di romanzi fantasy, ha raccontato poi del suo coinvolgimento in questa nuova storia e di come sia stato nuovo per lei lavorare in questo team e di come si sia trovata subito in sintonia con i suoi colleghi.

Interessante anche l’esperienza della giovane artista Arianna Rea, che ha raccontato di come ha ottenuto il ruolo di disegnatrice di questa nuova storia di Monster Allergy, proponendosi a Katja Centomo intercettandola subito dopo aver finito la scuola dei fumetti. La disegnatrice ha poi raccontato dell’emozione di diventare l’artista dietro un fumetto di cui era stata una grande fan sin da bambina. Gli autori hanno poi raccontato dei loro personaggi preferiti della serie, motivando le ragioni del loro amore verso questi. Altra importante domanda è quella legata alla miriade di reboot e remake visti negli ultimi anni nel mondo del cinema, delle serie TV, dei fumetti e non solo che stanno affollando il mercato. In questo contesto invece il nuovo corso di Monster Allergy non si basa solo sulla nostalgia, ma porta qualcosa di nuovo e originale nelle loro storie, cosa che Artibani ha confermato mostrando una storia che è cambiata naturalmente con il passare degli anni, una sorta di evoluzione spontanea per l’autore.

Il fumetto Monster Allergy Evolution – La voce dell’ombra è uscito a febbraio di quest’anno (disponibile per l’acquisto online) . La storia originale risale al 2003, creata da Centomo, Artibani, Barbucci e Canepanata grazie a Walt Disney Italia. Nel 2016 è arrivato un seguito con i protagonisti Zick ed Elena ormai adulti per Tunué di cui sono usciti già cinque volumi. Il quinto è proprio La voce dell’ombra, la cui storia è un punto di svolta per il rapporto tra i due protagonisti, che dovranno affrontare un’avventura piena d’avversità e dove niente è ciò che sembra.