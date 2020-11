Lucca Changes: Not the End di Fumble GDR è il Gioco di Ruolo dell’Anno 2020!

Ieri sera su Rai 4 è andata in onda la premiazione dei Lucca Comics Games & Awards, gli Oscar di Lucca Changes trasmessi all’interno della trasmissione Wonderland. Il premio come Gioco di Ruolo dell’Anno è andato a Not the End, di Fumble GDR.

Not the End è una produzione italiana del game designer Claudio Pustorino, un gioco senza un’ambientazione specifiche che lascia a tutti i giocatori, narratore compreso, la piena libertà nel creare il contesto narrativo in cui ambientare le proprie avventure. Il gioco è fortemente improntato alla narrazione, con un sistema che incentiva tutti i partecipanti a collaborare alla narrazione collettiva. Alla base del meccanismo di gioco c’è la gestione del rischio: i giocatori espongono volontariamente i propri personaggi a situazioni rischiose con l’intento di ottenere importanti benefici. Tuttavia, le sventure e i guai che ne deriveranno cambieranno per sempre gli eroi, mutandone la personalità e i valori in cui credono. Il sistema di gioco scelto utilizza token estratti a caso da un sacchetto, invece dei classici dadi.

La Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno, presieduta da Paolo Cupola, è composta da Mirella Vicini (vicepresidente), Giovanni Bacaro, Michele Bellone, Luca Bonora, Marzia Possenti e Daniele Prisco. Il titolo di Fumble GDR è stato apprezzato per l’originalità del sistema di gioco, per la sua elegante immediatezza, che lo rende adatto anche per giocatori alle prime armi, e per la sua capacità di costruire – con grande libertà da parte dei partecipanti – storie profonde e intense. Not the End ha rappresentato, durante il lockdown dello scorso marzo, anche uno tra i migliori giochi da riprodurre su piattaforme come Discord, grazie ad un bot per la gestione del sacchetto di cui sopra, che i ragazzi di Fumble GDR hanno sviluppato e reso disponibile gratuitamente in tempo record.

Se volete sapere di più sul gioco, domenica 1 novembre alle ore 17 i ragazzi di D20 Nation, gruppo di Gioco di Ruolo e canale YouTube dedicato ai GdR, con sessioni di gioco, tutorial e approfondimenti, saranno protagonisti di una speciale sessione online di Not the End, vincitore del Gioco di Ruolo dell’Anno 2020, con Claudio Pustorino, autore del gioco e membro di Fumble GDR, a condurre la sessione in streaming sul canale YouTube di Lucca Comics & Games e sul sito di Lucca Changes. Inoltre, il gioco è stato protagonista di una puntata dello show Summer Tales – Gioco di Ruolo dell’Anno, visibile sul canale YouTube di Lucca Comics & Games.

In questa annata particolare che, tuttavia, ha visto aumentare il numero di editori iscritti al concorso, Lucca Crea e la Giuria del premio ringraziano tutti gli editori che hanno deciso di partecipare e augurano buona fortuna ai finalisti.

Infine facciamo personalmente i complimenti a Fumble GDR per l’ottimo lavoro ed il grande risultato raggiunto. Tra l’altro contro una concorrenza quest’anno agguerrita come non mai!