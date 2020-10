Lucca Changes: Electa e Einaudi Ragazzi omaggiano Gianni Rodari

In occasione del centenario del grande maestro di Omegna, Lucca Comics & Games – edizione Changes, in collaborazione con Electa ed Einaudi Ragazzi, omaggia il “favoloso” Gianni Rodari dedicandogli numerosi eventi che si potranno seguire in streaming online.

Interverranno, tra gli altri: Pino Boero, fra i maggiori studiosi rodariani, Vanessa Roghi, autrice di Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (Laterza), e Gaia Stock, direttrice di Einaudi Ragazzi.

Dal 29 settembre l’opera di Gianni Rodari è entrata a far parte della prestigiosa collana I Meridiani di Mondadori, mentre questo mese sono usciti per Einaudi Ragazzi due importanti novità: Codice Rodari, un caleidoscopico viaggio nelle parole di Gianni Rodari, che prendono forma e colore grazie alle illustrazioni di Alessandro Sanna, e il romanzo grafico I sepolti vivi, illustrato da Silvia Rocchi e nato da un’idea dello storico Ciro Saltarelli, che ripropone ai lettori un toccante reportage con cui Gianni Rodari, negli anni ’50 giornalista militante, raccontò una storia di lotta sindacale.

Per i tipi Electa è in preparazione Enciclopedia Rodari, il catalogo fantastico di uno degli scrittori più amati del Novecento italiano. C’è la sua storia e ci sono illustrazioni, fotografie, manifesti, bibliografie, grafiche e mappe che disegnano l’itinerario meraviglioso di un poeta, un intellettuale, un giornalista, un inventore di favole e filastrocche senza tempo.

Ricordiamo che a seguito dell’ultimo DPCM, tutti gli eventi live di Lucca Comics & Games – Edizione Changes saranno tenuti esclusivamente in digitale e non più in presenza del pubblico. In ottemperanza del nuovo decreto, Lucca Comics & Games – Edizione Changes si adatta alla situazione, mettendo a disposizione tutti gli eventi, precedentemente programmati in presenza, fruibili gratuitamente e comodamente da casa. Inoltre, tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e il Campfire Pass verranno rimborsati e avranno diritto ad un ingresso ridotto per l’edizione di Lucca Comics & Games 2021.