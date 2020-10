Lucca Changes: Pinguini all’equatore – il libro che smonta le fake news

Uno degli argomenti più importanti del momento attuale è senz’altro il quello legato al cambiamento climatico, e a Lucca Changes sono intervenuti a questo proposito Serena Giacomin (climatologa e meteorologa) e Luca Perri (astrofisico) per presentare il loro libro sul tema: Pinguini all’equatore.

Quello del cambiamento climatico è un argomento che va affrontato con attenzione, allontanando tutte quelle fake news che all’interno di Pinguini all’equatore vengono smontate prontamente. In un momento in cui, sottolineano gli autori, la lotta contro la fine delle risorse e la salvaguardia del pianeta sono anche giocoforza delle questioni politiche, con Donald Trump la cui elezione significherebbe l’uscita dall’accordo climatico di Parigi, è bene conoscere l’impatto del clima e le verità intorno ad esso.

Serena Giacomin, a questo proposito, sottolinea durante l’intervento come “abbiamo imparato qualcosa dal lockdown in merito di impatto ambientale, se cambiamo il nostro stile di vita cambia anche la qualità dell’aria che respiriamo”.

Dove la politica fa fatica a percepire con attenzione i dettagli del tema, con le classiche dichiarazioni sulla falsariga di “oggi è freddo, dov’è il riscaldamento climatico?”, arriva il lavoro di professionisti come Luca Perri e Serena Giacomin che, nella loro attività come nel debunking interno al libro, hanno il compito di mettere i proverbiali puntini sulle i per quanto riguarda le tante sfaccettature del problema.

A questo proposito particolarmente interessante è la digressione che i due fanno sulla critica media che si fa ai climatologi, ovvero “come fanno a prevedere il clima tra 10 anni, se non riescono a prevedere il meteo del giorno dopo?”. È la Giacomin a dare una riflessione molto interessante che serve a far capire come funzionano le cose: “Il clima è il carattere del nostro pianeta, mentre la meteorologia è l’umore”.

Anche a noi comuni mortali farebbe comodo avere qualche informazione in più per affrontare il problema, capire cosa possiamo fare per dare il nostro contributo, e magari scoprire perché indossiamo i maglioni a maggio ed ogni estate è sempre più calda della precedente da almeno 100 anni.