Lucca Changes – tutti gli annunci Panini DC Italia

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza di Panini DC Italia di Lucca Changes sottotitolata “Tra Multiversi oscuri, guerre di Joker, etichette nere e futuri (im)possibili: un anno di eventi DC targato Panini!” in cui l’editore modenese ha presentato tutte le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021 legati agli eroi DC. Presenti alla conferenza Marco M. Lupoi, Raffaele Caporaso, Sara Mattioli, Nicola Peruzzi e Enrico Ferraresi.

Fra gli annunci spiccano l’arrivo in Italia dell’evento Dark Nights: Death Metal, una seconda uscita per la collana DC Best Seller e una serie di gustose ristampe.

Gli annunci Panini DC Italia a Lucca Changes

Si inizia dai prossimi eventi.

Batman: a partire dal #19 arriva Joker War. L’arco narrativo durerà fino al #24. I tie-in delle altre serie verranno proposti per quanto possibile in contemporanea alla serie principale.

a partire dal #19 arriva L’arco narrativo durerà fino al #24. I tie-in delle altre serie verranno proposti per quanto possibile in contemporanea alla serie principale. Dark Nights: Death Metal: verrà proposto in 7 albi spillati da 48 pagine, in uscita anche in edicola, che conterranno un numero della saga e un one-shot tie-in. Tutti gli altri tie-in verranno proposti in tre volumi brossurati da fumetteria. Cadenza mensile da marzo a settembre.

Free Comic Book Day: il primo DC con un albo con 8 pagine da Dark Nights: Death Metal #1 e una storia inedita con l’incontro fra Harley Quinn e Punchline.

il primo DC con un albo con 8 pagine da Dark Nights: Death Metal #1 e una storia inedita con l’incontro fra Harley Quinn e Punchline. Eterno Inverno (Endless Winter) : verrà pubblicato in due volumi brossurati a luglio e agosto 2021.

: verrà pubblicato in due volumi brossurati a luglio e agosto 2021. DC Best Seller: il Batman New52 di Scott Snyder e Greg Capullo verrà affiancato dal Superman di John Byrne. Albi da 96 a 112 pagine, formato sempre “bonellide” a € 4.90.

Per la collana DC Library.

Superman Kryptonite di Jeph Loeb e Tim Sale a gennaio 2021

di Jeph Loeb e Tim Sale a gennaio 2021 La Spilla (crossover fra Batman e The Flash) di Joshua Williamson, Tom King e Jason Fabok sempre a gennaio 2021

(crossover fra Batman e The Flash) di Joshua Williamson, Tom King e Jason Fabok sempre a gennaio 2021 Lanterna Verde Rinascita di Geoff Johns e Ethan Van Sciver a febbraio 2021

Freccia Verde Anno Uno di Andy Diggle e Jock a febbraio 2021

di Andy Diggle e Jock a febbraio 2021 La Legione dei Super-eroi: La Saga della Grande Oscurità di Paul Levitz e Keith Giffen ad aprile 2021

Batman – L’Oscuro Principe Azzurro di Enrico Marini in volume unico a marzo 2021

Altre proposte in volume:

La Tomba di Batman Volume 2 di Warren Ellis e Bryan Hitch (volume conclusivo della serie) in uscita a gennaio 2021

di Warren Ellis e Bryan Hitch (volume conclusivo della serie) in uscita a gennaio 2021 Harley Quinn – Bianco Nero e Rosso (nuova serie antologica) in uscita aprile 2021

(nuova serie antologica) in uscita aprile 2021 Batman – L’avventura Continua, la serie che riprende la continuity della serie cult Batman The Animated Series. In uscita a maggio 2021

Per DC Maxi (brossuratoni):

Superman’s Pal: Jimmy Olsen, la maxi serie di Matt Fraction in volume unico a febbraio 2021

Lois Lane di Greg Rucka sempre in volume unico ad aprile 2021

Volumi e brossuratini Black Label:

The Question – The death of Vic Sage di Jeff Lemire e Denys Cowan

Hellblazer Rise And Fall di Tom Taylor e Darick Robertson

di Tom Taylor e Darick Robertson Rorschach di Tom King e Jorge Fornes verrà proposto in spillati 17×26; in uscita a marzo 2021

di Tom King e Jorge Fornes verrà proposto in spillati 17×26; in uscita a marzo 2021 Batman Il Cavaliere Oscuro: Razza Suprema in uscita a gennaio 2021

in uscita a gennaio 2021 Batman Year 100 di Paul Pope e Jose Villarrubia in uscita a marzo 2021

di Paul Pope e Jose Villarrubia in uscita a marzo 2021 Batman Vittoria Oscura (il seguito de Il lungo Halloween) in uscita a maggio 2021

(il seguito de Il lungo Halloween) in uscita a maggio 2021 DMZ di Brian Wood e Riccardo Burchielli riproposta in brossurati

di Brian Wood e Riccardo Burchielli riproposta in brossurati Sweet Tooth di Jeff Lemire, riproposta in brossurati bimestrali da aprile 2021

di Jeff Lemire, riproposta in brossurati bimestrali da aprile 2021 Strange Adventures in volumi cartonati, il primo a marzo 2021

in volumi cartonati, il primo a marzo 2021 L’ultimo Dio di Philip Kennedy Johnson e Riccardo Federici in volume cartonato

di Philip Kennedy Johnson e Riccardo Federici in volume cartonato Multiversity, versione deluxe con tutti i contenuti in uscita a febbraio 2021

versione deluxe con tutti i contenuti in uscita a febbraio 2021 Sheriff of Babylon di Tom King e Mitch Gerads in uscita a marzo 2021

Gli omnibus:

Hellblazer, alla fine del ciclo di Garth Ennis verrà proposto quello di Jamie Delano

alla fine del ciclo di Garth Ennis verrà proposto quello di Jamie Delano Batman di Grant Morrison il secondo volume in uscita a maggio 2021

il secondo volume in uscita a maggio 2021 Doom Patrol di Grant Morrison e Richard Case in uscita a giugno 2021

Batman Eternal in uscita a luglio 2021

in uscita a luglio 2021 Lobo in tre volumi, il primo in uscita ad agosto 2021

In formato Absolute:

Transmetropolitan di Warren Ellis, primo volume in uscita a maggio 2021

di Warren Ellis, primo volume in uscita a maggio 2021 Green Arrow di Kevin Smith in uscita a luglio 2021

Per la collana DC Classic:

The Flash – Silver Age, storie di Carmine Infantino

– Silver Age, storie di Carmine Infantino Superman – Golden Age, storie di Siegel & Shuster

Distanza uscita italiane e americane dovrebbe assestarsi fra i 6 e i 7 mesi. Alla fine della conferenza poi una piccola anticipazione: il nuovo evento che coinvolgerà tutta la proposta editoriale, DC Future State, arriverà già fra settembre e ottobre 2021.