Lucca Comics and Games 2021 torna in presenza: le date

Dopo l’esperienza dello scorso anno di Lucca ChanGes 2020, che ha costretto l’organizzazione di Lucca Comics and Games a rivedere la natura stessa della fiera, l’organizzazione della fiera ha annunciato non solo le date dell’edizione 2021 ma anche il ritorno alla presenza fisica.

Lucca Comics and Games 2021 si terrà infatti dal 29 Ottobre al 1 Novembre, 4 giorni anziché 5 come annunciato nel 2018. Come detto, l’evento di settore più importante d’Italia torna ad essere in presenza, rispettando le norme sanitarie imposte (mascherine, green pass, ecc…) applicando alcune nuove misure.

In primis, l’accesso alle aree sarà consentito esclusivamente a 20.000 persone al giorno, titolari di un biglietto nominale che sarà possibile acquistare SOLO online tramite prevendita. Pur rimanendo la città di Lucca ad accesso libero, salvo possibili restrizioni con validità generale decise dalle autorità, nell’area cittadina non saranno ospitate attività ad ingresso libero organizzate e tutte le iniziative e gli eventi di Lucca Comics and Games 2021 si svolgeranno nelle sedi del festival vere e proprie (accessibili solo con biglietto).

L’evento sarà organizzato in vari distretti. Ritorna il padiglione di Piazza Napoleone, oltre agli spazi del Palazzo Ducale e del Palazzetto dello Sport della città, luogo di origine dell’evento nel 2005. Tutto ciò che riguarderà il gioco sarà localizzato nel Real Collegio e nell’area della Cavallerizza, mentre mondo Japan conquista gli ampi spazi del Polo Fiere di Lucca e la musica e gli eventi cosplay saranno ospitati dal complesso di San Francesco. Ultimo punto, la possibilità di parcheggiare in prossimità del Palazzetto dello Sport e al Polo Fiere di Lucca.

L’esperienza dell’anno scorso che ha portato Lucca Comics and Games a raggiungere tutto il paese grazie a nuovi canali si ripeterà anche nel 2021: torneranno gli eventi in streaming, i CampFire in collaborazione con le fumetterie, la partnership con la Rai e il programma Off.

Per ritrovare tutti questi punti che saranno il fulcro delle attività di Lucca Comics and Games 2021 potete aiutarvi con la mappa diffusa dall’organizzazione.

I prossimi appuntamenti in preparazione all’evento saranno il 15 Settembre per la conferenza di presentazione, il 21 Settembre l’apertura delle prevendite dei biglietti, l’8 Ottobre verranno aperte le mostre legate alla fiera e il 23 Ottobre inizieranno le attività dei CampFire.