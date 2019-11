Lucca Comics & Games 2019 chiude con il botto!

La nuova edizione del Lucca Comics & Games si conclude ufficialmente con 270.000 biglietti venduti. Appuntamento al prossimo anno!

L’edizione di quest’anno della manifestazione del fumetto e del videogioco d’Europa, il Lucca Comics & Games, si conclude ufficialmente con il botto, registrando al botteghino la bellezza di 270.000 biglietti.

“Si conclude con 270.003 biglietti venduti il 53° anno del festival, culla della cultura pop, manifestazione in costante crescita che nei cinque giorni di kermesse ha portato a Lucca appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, narrativa e arte fantasy, animazione, cinema e serie tv“, spiega il comunicato ufficiale dell’organizzatore. “Un’edizione che, superando il trionfo del 2018, conferma il grande successo di Lucca Comics & Games a livello nazionale e internazionale: oltre 1.600 attività fra incontri, tornei, workshop, e live performance; più di 4.000 sessioni di autografi; 1.500 postazioni di gioco con decine di migliaia di sessioni giocate; 16 concerti e spettacoli musicali; 2 opere teatrali prodotte dal festival; oltre 1.000 relatori tra cui 180 stranieri“.

Questo gran successo è dovuto soprattutto agli ospiti di questa edizione del Lucca Comics & Games. Il primo tra tutti è stato il Maestro Hiroiko Araki, padre de Le bizzarre avventure di JoJo, che “ha raccontato al pubblico italiano la genesi della sua opera“. Non solo, in occasione della kermesse, è stato ospitato “Don Rosa, famoso in tutto il mondo per le sue storie su Paperon de’ Paperoni e tutta la famiglia dei Paperi, e Chris Claremont, autore che nel corso dei suoi 50 anni di carriera ha rivoluzionato il fumetto supereroistico, insignito a Lucca con il prestigioso premio alla carriera Yellow Kid“. Non sono mancati anche autori nostrani, come Sara Pichelli, Zerocalcare, Leo Ortolani, Gipi, Fumettibrutti, Sio e molti altri.

Oltre a questi, la manifestazione toscana ha avuto il privilegio di ospitare “Sir Patrick Stewart, salito sul palco del Teatro del Giglio per annunciare il ritorno di Picard ai fan di Star Trek“, ma anche “Joonas Suotamo, l’attore finlandese che interpreta Chewbacca in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker“.

Hasbro presenta novità Star Wars - cosplayers

Per quanto riguarda gli eventi di carattere videoludico, la meravigliosa Lucca è stato teatro di tantissime battaglie su Call of Duty: Modern Warfare di Activision e Marvel’s Avengers. Ma non sono mancati tantissimi tornei, come “l’entusiasmante Gillette Bomber Cup, torneo con licenza ufficiale di Fortnite che ha visto trionfare il bravissimo Filoakai“.

Insomma, l’edizione del Lucca Comics & Games appena conclusa ha riscosso un grandissimo successo. Appuntamento al prossimo anno!