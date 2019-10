Lucca Comics & Games 2019: ecco il programma dell’Area Movie

Volete assistere ad una delle tante proiezioni dell' Area Movie della fiera? In questo post troverete tutte le informazioni necessarie.

Anche gli appassionati di cinema troveranno pane per i loro denti durante la prossima Lucca Comics & Games, grazie alle moltissime proiezioni ed eventi organizzati nell’Area Movie.

Anteprime mondiali, come il trailer della serie tv di The Witcher, grandi serie tv HBO e anche ospiti di rilievo internazionale come Sir Patrick Stewart e Lorenzo Mattotti, renderanno indimenticabili questi cinque giorni all’insegna del cinema di genere e di animazione.

Per permettervi di navigare al meglio nella quantità di informazioni abbiamo pensato di raccogliere in questo articolo l’elenco di tutte le proiezioni in programma, divise per giorno e per sala. Tutti gli appuntamenti dell’Area Movie saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma per alcuni sarà necessario prenotarsi ritirando un apposito pass.

Mercoledì 30 ottobre

The Walt Disney Company Italia presenta: Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Dove: Cinema Astra

Quando: 12:00

Durata: 2 ore

Come si accede: Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

Incontro con l’attore Joonas Suotamo (Chewbacca), modera Badtaste.it

Stephen King’s Doctor Sleep (Warner Bros Italia)

Dove: Cinema Astra

Quando: 17:30

Durata: 151 minuti

Anteprima del film, introduzione a cura di BadTaste.it

Terminator – Destino Oscuro (20th Century Fox)

Dove: Cinema Astra

Quando: 20:30

Durata: 120 minuti

Anteprima del film, introduzione a cura di BadTaste.it

Eye of the Beholder: the art of Dungeon & Dragons (Cavegirl Production)

Dove: Auditorium San Girolamo

Quando: 17:30

Durata: 92 minuti

Anteprima del documentario che ripercorre la storia di D&D attraverso le memorie dei suoi artisti.

20th Century Fox presenta: Terminator Dark Fate – Laser show event

Dove: Piazza San Michele

Quando: 19:00

Spettacolo con laser e luci

Giovedì 31 ottobre

Il Risorgimento dell’animazione made in Italy.

Alessandro Rak e Carlo Stella presentano: The Walking Liberty

Dove: Auditorium Banca del Monte

Quando: 10:00

Durata: 1 ora

Immagini e clip in anteprima del nuovo lungometraggio animato di Alessandro Rak

Netflix presenta: The Witcher – La serie

Dove: Cinema Moderno

Quando: 15:30

Durata: 2 ore

Come si accede: Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, l’autore Andrzej Sapkowski. A seguire verrà proiettato il trailer in anteprima e interverranno Lauren Schmidt Hissrich e le attrici Anya Chalotra e Freya Allan. Modera Gianmaria Tammaro

Evento Universo Bonelli

Dove: Piazza Anteminelli – Padiglione Bonelli

Quando: 17:30

#Linizio #UniversoBonelli #31ott2019

Infinity presenta: Shining – The Extended Edition (Warner Bros Italia)

Dove: Cinema Astra

Quando: 20:30

Durata: 143 minuti

Proiezione versione originale con sottotitoli della Extended Edition di Shining. Introduzione a cura di BadTaste.it e Stanlio Kubrick de i400calci.it

Venerdì 1 novembre

Amazon Prime Video presenta: Star Trek Picard

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 11:00

Durata: 75 minuti

Come si accede: ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalle ore 08.30 della mattina dell’evento, alla biglietteria di Piazzale Verdi, con annesso biglietto/braccialetto della giornata.

Sir Patrick Stewart e il cast della serie incontrano il pubblico. A seguire si terrà l’omaggio a Sir Patrick Stewart che imprimerà le sue mani per la Walk Of Fame.

Cartoon Network presenta: The Making of Steven Universe

Dove: Teatro del Giglio

Quando: 15:30

Durata: 75 minuti

Come si accede: ingresso con biglietto gratuito speciale ritirabile dalla mattina dell’evento alla biglietteria del Teatro del Giglio con annesso biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

Incontro con Rebecca Sugar moderato da Sio.

Cartoon Network Parade

Dove: Baluardo San Frediano – Via delle Mura

Quando: 11:00 / 12:30 / 15:30

Parata dei personaggi Cartoon Network con accompagnamento musicale

Netflix presenta: The Witcher – La serie

Dove: Cinema Astra

Quando: 14:00

Durata: 2 ore

Come si accede: ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

Incontro con Tomek Baginski (executive producer), Tim Aslam (costume designer) e Andrew Laws (production designer). Incontro moderato da Gianmaria Tammaro.

Rai Fiction presenta: Incontro con Francesco Montanari

Dove: Cinema Astra

Quando: 15:30

Durata: 90 minuti

Il racconto dal set della nuova stagione de Il Cacciatore, prossimamente su Rai2 e online su RaiPlay.

Greenpeace: l’arte diventa strumento contro il cambiamento climatico

Dove: Cinema Astra

Quando: 17:00

Durata: 1 ora

Incontro sul tema di come l’industria dei contenuti debba affrontare l’emergenza climatica.

Shinko e la magia millenaria (Yamato Video)

Dove: Cinema Astra

Quando: 18:00

Durata: 95 minuti

Proiezione dell’edizione italiana del film Shinko e la magia millenaria con introduzione a cura di Gualtiero Cannarsi. A seguire commento e dibattito col pubblico.

Lorenzo Mattotti presenta: La famosa invasione degli orsi in Sicilia (Bim)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 12:00

Durata: 82 minuti

Anteprima italiana del film di animazione con introduzione di Dario Moccia.

Giancarlo Soldi presenta: Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax (BizefProduzione)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 14:00

Durata: 76 minuti

Docufilm su Guido Crepax con filmati di archivio

InGenereCinema.com e Space OFF presentano: Il giro dell’horror

Dove: Cinema Centrale

Quando: 16:00

Durata: 40 minuti

Proiezione del primo episodio in anteprima, a seguire dibattito con gli autori Luca Ruocco e Paolo Gaudio e il cast Modera Andrea Guglielmino.

Summer of 84 (Rai4)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 18:00

Durata: 105 minuti

Anteprima nazionale del film cult thriller dedicato all’immaginario anni ’80

Dead Ant (Minerva Pictures)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 20:30

Durata: 105 minuti

Anteprima nazionale, introduzione a cura di Nanni Cobretti de i400calci.it

Lorenzo Mattotti – Masterclass

Dove: Sala Robinson Repubblica

Quando: 18:00

Durata: 1 ora

Incontro su La famosa invasione degli orsi in Sicilia, mooderato da Dario Moccia.

Convegno Mondiale del Cinema di Menare V

Dove: Auditorium San Girolamo

Quando: 18:00

Durata: 1 ora

L’annuale appuntamento in cui la redazione de i400Calci relaziona la situazione del cinema di menare.

Sabato 2 novembre

Europictures presenta: Creators: the past

Dove: Auditorium San Girolamo

Quando: 10:00

Durata: 1 ora

Incontro con Piergiuseppe Zala (regista), Eleonora Fani (attrice) e Luis Royo (illustratore).

Cartoon Network Parade

Dove: Baluardo San Frediano – Via delle Mura

Quando: 11:00 / 12:30 / 15:30

Parata dei personaggi Cartoon Network con accompagnamento musicale

Rebecca Sugar presenta: Steven Universe: The Movie (Cartoon Network)

Dove: Cinema Astra

Quando: 11:30

Durata: 82 minuti

Come si accede: ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

Anteprima italiana del film cinematografico di Steven Universe. Introduce l’evento Gianmaria Tammaro.

Sky presenta: Le serie tv della prossima stagione

Dove: Cinema Astra

Quando: 15:00

Durata: 2 ore

Presentazione della nuove serie tv in programma su Sky, a seguire anteprima mondiale del primo episodio His Dark Materials – Queste Oscure Materie (HBO, 60 minuti)

Sony Pictures presenta: Maratona Zombieland (Sony Pictures)

Dove: Cinema Astra

Quando: 17:00

Durata: 88 minuti

Proiezione con ingresso prioritario per i cosplayer zombie. Introduzione a cura di Alessia Garulli di Warner Bros. Entertainment Italia

Zombieland – Doppio colpo (Warner Bros Italia)

Dove: Cinema Astra

Quando: 18:30

Durata: 99 minuti

One Piece: Stampede – Il film (Anime Factory | Koch Media)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 12:00

Durata: 101 minuti

Come si accede: ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

Proiezione del film versione originale sottotitolata e a seguire Meet & Greet con Emanuela Pacotto.

Lu e la città delle sirene (Yamato Video)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 15:00

Durata: 108 minuti

Proiezione dell’edizione italiana del film con introduzione a cura dello staff Yamato e presentazione delle anteprime dell’editore.

Maria Cabardo presenta: Better Things: The Life and Choices of Jeffrey Catherine Jones

Dove: Cinema Centrale

Quando: 17:00

Durata: 80 minuti

Visione del docufilm in cui Maria Paz Cabardo intervista alcuni dei più grandi artisti contemporanei come Catherine Jones e Moebius, Dave McKean, Rick Berry, Michael Wm. Kaluta, Neil Gaiman, Rebecca Guay, Mike Mignola, Roger Dean e molti altri.

Warner Bros. Ent. Italia presenta: DC Night

Dove: Cinema Centrale

Quando: 19:00

Durata: 175 minuti (Swamp Thing 59 minuti, Pennyworth 70 minuti, Batwoman 45 minuti)

Proiezione in anteprima degli episodi pilota di Swamp Thing (ore 19:00) Pennyworth (ore 20:00) e Batwoman (ore 21:10). Introduzione dell’evento a cura di BadTaste.it

Mediaset Play presenta: UAN Day

Dove: Cinema Moderno

Quando: 14:00

Durata: 2 ore

Come si accede: ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno

Alessandro Apreda introduce Cristina D’Avena, Marco Bellavia e UAN.

Sony Pictures presenta: Zombie Walk di Zombieland – Doppio Colpo

Dove: Piazza San Michele

Quando: 16:00

Domenica 3 novembre

I figli del mare (Nexo Digital)

Dove: Cinema Centrale

Quando: 12:00

Durata: 110

Anteprima nazionale, proiezione in lingua originale sottotitolata

REAL! – A Ghostbusters Tale

Dove: Cinema Centrale

Quando: 15:00

Durata: 110