Lucca Comics & Games 2019: i fumetti da non perdere!

Lucca Comics & Games 2019: ecco i nostri consigli su quali fumetti non perdere assolutamente nelle vostre giornate lucchesi!

Lucca Comics & Games 2019 è oramai alle porte. Gli eventi da seguire alla kermesse lucchese saranno davvero tanti, e Tom’s Hardware, come Cultura POP e Game Division, seguirà al meglio tutto ciò accadrà all’interno delle mura della città toscana la prossima settimana, una promessa che potrete seguire rimanendo informati consultando la nostra pagina dedicata.

Ma parlando di comics, uno degli aspetti essenziali di Lucca Comic & Games, quali sono i fumetti cercare a Lucca? Ecco i nostri consigli

X-Men: Age of Apocalypse – Cofanetto

Ci sono saghe imperdibili degli X-Men, e L’Era di Apocalisse è sicuramente una di queste. Divenuta l’ispirazione anche di uno dei film sugli X-Men, questo passaggio epocale della storia dei Figli dell’Atomo è stato ora raccolto in un cofanetto da collezione imperdibile, in uscita ufficialmente il 7 novembre, ma che potrebbe già essere in vendita a Lucca. Non fatevi spaventare dal prezzo, € 200, sono soldi ben spesi!

Potete ordinare X-Men: Era di Apocalisse – Cofanetto Completo su Amazon

Dragonero Il Ribelle – Cofanetto da collezione

Dopo gli eventi raccontati in Morte di un eroe, la serie fantasy di Bonelli si avvia ad una nuova vita, in cui quanto sinora raccontato verrà ribaltato per dare nuovo fascino all’Erondar. Per celebrare questa occasione, la Sergio Bonelli Editore ha deciso di portare a Lucca Comics & Games 2019 un’edizione da collezione di tutto rispetto, in cui sono inserite ben tre diverse edizioni del primo numero di Dragonero – Il Ribelle, una serie di interessanti dossier dedicati al personaggio e due giochi ispirati al mondo di Dragonero. Il Box di Dragonero – Il Ribelle sarà venduto durante la manifestazione lucchese presso lo stand Bonelli, al prezzo di € 24,90.

CMON Comics

Cosa succede quando fumetti e giochi da tavolo si incontrano? Ne esce una serie a fumetti che promette di essere una vera chicca. Dall’unione dei mondi di Zombicide, Zombicide: Invaders e Cthulhu – Death May Die e dal talento di un team artistico composto da Stefano Vietti, Luca Enoch, Riccardo Crosa, Giancarlo Olivares e Paolo Gomets Francescutto nel 2020 arriveranno dei volumi ispirati alle ambientazioni dei celebri board game. A Lucca Comics & Games sarà presentato il numero zero di questa collana, preludio di tre albi da 130 pagine l’uno che saranno pubblicati nel 2020. Questo numero zero sarà offerto agli ospiti di Lucca Comics & Games 2019fumet in una variant, la cui copertina sarà realizzata da Marco Checchetto

Potete ordinare il gioco da tavolo di Zombicide: Invaders su Amazon

RELAZIONE PERICOLOSE: Dylan Dog incontra Batman!

La storia che nessuno avrebbe mai pensato di leggere. Dopo che lp scorso anno era comparsa la notizie di una comunione di intenti tra Sergio Bonelli Editore e DC Comics per creare una serie di crossovere tra gli eroi delle due case editrici, nessuno si sarebbe aspettato che ad incontrarsi per primi sarebbero stati l’Indagatore dell’Incubo e il Cavaliere Oscuro. A Lucca Comics & Games 2019, presso lo stand della casa editrice milanese sarà presente un albo di 32 pagine che costituisce il primo passo di questo storico incontro, in cui oltre a vedere in azione assieme i due eroi avremo modo di assistere anche al primo scambio di sguardi di due villain d’eccezione: Joker e Xabaras. L’albo sarà presentato in due diverse versioni, l’una dedicata a Dyd e Bats e l’altra per le loro nemesi, disegnata da un ispirato Cavenago, mentre la storia sarà firmata da Roberto Recchioni.

TESLA AND THE SECRET LODGE

Dopo l’esperienza di The Professor, Andrea Corbetta e Andrea Cuneo decidono di tornare a raccontare le avventure di personaggi a cavallo del ‘900, dando vita alla Garage Autoproduzioni e scegliendo questa volta di affidarsi a figure storiche per il loro nuovo progetto, Tesla and the Secret Lodge. Presente a Lucca Comics & Games 2019 con il suo numero zero, in formato da collezione, questo primo albo della futura serie promette di esser un’interessante proposta per i lettori in cerca di un prodotto diverso.

FRANK MILLER ROBOCOP

Non soddisfatta di avere pubblicato Robocop: Vivo o Morto, saldaPress a Lucca porterà una vera chicca: Frank Miller Robocop. Della storai di questa avventura del cyberpoliziotto di Detroit nata inizialmente per il cinema avevamo parlato qualche tempo fa (come potete leggere qui), ma di recente la casa editrice italiana ha deciso di arricchire la sua già nutrita offerta di comics americani detati agli eroi del cinema di fantascienza anni ’80 (dall’Aliens Universe a Predator, passando da Robocop a Terminator) con questo capolavoro di Miller.

CAPUT MUNDI IMPERIUM

A Lucca Comics & Games 2019 sarà disponibile il nuovo capitolo della saga di Caput Mundi, l’universo dei mostri capitolini avviato da Roberto Recchioni, che dopo la mini Nero, torna a raccontare le vicende di mostri romani. Imperium verrà presentato a colori, contrariamente alle precedenti serie in bianco e nero, in formato comic book americano.