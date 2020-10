Lucca Comics & Games 2020 – Ales Kot racconta i suoi libri

Ales Kot, autore statunitense, è stato recentemente intervistato a Lucca Comics & Games 2020, in una live dedicata che potete recuperare a questo indirizzo. Prima di addentrarci sull’argomento, riassumendo quanto detto, vale la pena fare un passettino indietro per descrivere al meglio lo scrittore.

Ales Kot, infatti, vanta un curriculum piuttosto ricco e storie che spaziano fra diversi temi, basti pensare alle differenze che ci sono tra The Surface e Days of Hate. Purtroppo, qui in Italia, solamente di recente abbiamo avuto modo di assaporare più da vicino le narrazioni di Kot, facendo emergere – per certi versi – sensazioni inedite dovute alla pubblicazione piuttosto serrata. In ogni caso, meglio tardi che mai!

Una delle prime domande poste da Federica Vellucci e Matteo Contin, infatti, faceva riferimento proprio alla serrata e recente pubblicazione delle opere di Kot. Secondo Contin, il fatto che abbia avuto modo di leggere consecutivamente i libri ha permesso di far emergere maggiormente i tratti dell’autore, di far percepire di più gli elementi e le tematiche che tornano da un libro all’altro e, in generale, di apprezzare ancora di più il suo stile unico.

Questo suo linguaggio o modo di raccontare, non è infatti passato inosservato: Ales Kot ha parlato di come il suo obiettivo sia assolutamente quello di rapire il lettore; anche se l’idea alla base di un’opera possa sembra più che ottima, qualora noti un possibile calo di attenzione o la sensazione che una specifica parte della narrazione non sia incisiva, cambia tutto, poiché ciò che conta davvero è coinvolgere e stupire.

Ci si è poi soffermati sulla costruzione dei personaggi e sui temi affrontati all’interno delle opere. Kot ama delineare per bene i personaggi, si assicura che siano sufficientemente umani e che i loro dialoghi siano chiari e comprensibili.

Come scritto in apertura, è possibile recuperare l’intero slot riservato all’autore raggiungendo questo indirizzo. Seguiranno ovviamente tanti altri appuntamenti, quindi il consiglio è di seguire attentamente il programma che trovate sul sito ufficiale, oltre che tutti i nostri articoli che verranno prontamente pubblicati.