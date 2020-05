Lucca Comics & Games: la nuova edizione de La Ruota del Tempo arriva in libreria e online

Dalla collaborazione tra Fanucci Editore e Lucca Comics & Games, arrivano finalmente in libreria e online le nuove edizioni brossurate de La Ruota del Tempo presentate in anteprima esclusiva lo scorso ottobre durante la manifestazione lucchese.

Queste speciali edizioni sono nate in occasioni dei 30 anni della saga fantasy creata da Robert Jordan. L’anno scorso, in collaborazione con Fanucci Editore e Paolo Barbieri, noto illustratore fantasy italiano, Lucca Comics & Games ha reso pubblico un concorso per selezionare nove illustratori che potessero affiancare Barbieri e altri sei professionisti dell’arte fantasy per il restyling della saga.

I 15 artisti selezionati sono stati:

Elisa Bellotti

Silvia Bortoloni

Ivan Cavini

Alberto Dal Lago

Livia De Simone

Cristiana Leone

Fabio Listrani

Emanuele Manfredi

Stefano Moroni

Dany Orizio

Andrea Piparo

Marco Soresina

Victor Togliani

Antonello Venditti

Antonio Zinno

Le nuove copertine dei volumi sono state presentate nel corso del Lucca Comics & Games e le edizioni rilegate e con colori a caldo erano state vendute in tiratura limitata numerata solo ed esclusivamente nei giorni della fiera.

Se volete conoscere le schede di dettaglio dei volumi in brossura de La Ruota del Tempo, ecco le pagine ufficiali sul sito dell’editore:

Vi ricordiamo che il tanto atteso Lucca Comics & Games di quest’anno resta al momento confermato nonostante i dubbi inerenti alla pandemia di Coronavirus. Il direttore Emanuele Vietina ha, infatti, recentemente affermato:

“Mancano più di sei mesi proseguiamo quindi con il solito duro lavoro, tenendo aperti tutti gli scenari possibili: dalla digitalizzazione degli eventi a eventuali co-produzioni con i nostri partner. Sarà poi nel confronto con le autorità a giugno che potremo avere un quadro più preciso. Il gruppo di lavoro che rappresento è abituato a imprese titaniche e quando chiamato in causa risponderà come sempre”.