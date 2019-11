Lucca Comics & Games: siamo stati all’ anteprima di Queste Oscure Materie

Vi parliamo della serie tv Queste Oscure Materie, proiettata in anteprima da Sky durante Lucca Comics & Games 2019.

Sabato 2 novembre, durante Lucca Comics & Games, è stata proiettata l’anteprima del primo episodio della serie tv HBO e BBC “Queste Oscure Materie”, adattamento per la televisione dell’omonima saga di Philip Pullman.

La serie tv, che in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dall’ 1 gennaio 2020 si propone di trasporre in maniera accurata e fedele la trilogia letteraria di Philip Pullman. Queste oscure Materie racconterà la storia di Lyra Belacqua, una ragazzina coraggiosa che entrerà in possesso di una particolare bussola – l’aletiometro – in grado di mostrare sempre la verità. Lyra sarà al centro di un’intricata avventura, che la porterà, come in ogni racconto di formazione, lontano dalle mura sicure del Jordan College, il luogo che considera casa sua. Durante il suo viaggio alla ricerca della verità riuscirà a fare la differenza, in un mondo dominato dalla paura verso il clero: il potente ed autoritario Magisterium.

La trilogia letteraria da cui la serie è tratta (in Italia edita da Salani), pur nascendo come letteratura per l’infanzia, si è sempre prestata a molteplici livelli di lettura, motivo per il quale cui si deve la sua grande popolarità anche tra gli adulti. Oltre a questa profondità, uno degli aspetti più caratteristici del mondo descritto da Pullman è la presenza dei daemon, personificazione sotto forma di un animale dell’anima di un individuo. Negli adulti i daemon hanno una forma definita, che rivela diversi particolari della personalità di un individuo, mentre nei bambini la loro forma non è ancora definitiva, in quanto le personalità dei più giovani sono in costante divenire.

Nella serie tv questo dettaglio fondamentale è stato realizzato grazie a tecniche sia digitali che tradizionali grazie all’utilizzo di marionette, manovrate da operatori esperti.

La serie tv di queste oscure materie ha da subito catturato l’attenzione del pubblico per via del cast coinvolto, che vedrà nei ruoli principali James McAvoy (Lord Asriel), Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Marisa Coulter), Lin-Manuel Miranda (Lee Scorsby), ma questi attori rappresenteranno solo uno degli aspetti per cui chi si avvicinerà a questa serie rimarrà sinceramente impressionato.

Nel primo episodio, mostrato in anteprima, è stato impossibile non rimanere incantati dall’accuratezza della trasposizione. In ogni sequenza traspare una cura ed un’amore verso il materiale originale, che lo stesso Pullman ha definito “la trasposizione più fedele mai realizzata prima”.

Queste Oscure Materie trasporterà così gli spettatori in un mondo ricco di dettagli, misteri e avventura, in cui si svilupperà fin da subito un legame di affezione verso tutti i personaggi della storia.