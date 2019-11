Lucca Comics & Games, gli ultimi eventi della giornata di chiusura!

Lucca Comics & Games è in dirittura d'arrivo, almeno la sua ultima edizione in corso. In questo articolo potete trovare tutti gli appuntamenti del giorno.

La nuova edizione del Lucca Comics & Games sta terminando ufficialmente proprio oggi, domenica 3 novembre. In questo articolo potete trovare tutti gli appuntamenti del giorno, che vi proponiamo di seguito. 10:00 [Si3] Sala Ingellis – Agorà del GdR: Gli autori italiani del GdR si incontrano di nuovo a Lucca per discutere a tutto campo sul tema "È più importante il sistema o il Master/Giocatori?"

13:00 [Si3] Sala Ingellis – Premio Conan 2019: Il Premio Conan è stato istituito nel 2011 per ricordare la figura di Valerio “Conan” Laurenzi, personaggio unico nel mondo del wargame nazionale, divulgatore carismatico e per 20 anni presenza fissa a Lucca Comics & Games. Da allora, ogni anno, a Lucca Comics & Games il premio viene conferito a autori di regolamenti di wargames, organizzatori di convention, associazioni e singoli che si sono distinti per la loro opera di diffusione dell’hobby e proselitismo. Dialogherà con i vincitori Lorenzo Sartori, direttore della rivista Dadi&Piombo.

14:00 [Si3] Sala Ingellis – La rappresentazione del Male: Perchè è importante mettere in scena il male? Il male rappresentato in un film, un romanzo, un videogioco, può scatenare un meccanismo imitativo in chi guarda, legge, gioca? Come distinguere l’apologia del male, della necessità di rappresentare il fascino che il male esercita su ciascuno di noi? Evento in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. Con Edoardo Rialti, Manlio Castagna, Luis Royo e Fabio Geda.

14:30 [Si1] Teatro del Giglio – L’arte di D&D: Panel con Richard Whitters, Titus Lunter, Suzanne Helmigh e Bill Benham. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla presso la biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno.

16:00 [Si1] Teatro del Giglio – D&D Live Game (Baldur’s Gate – Level 1-5): con Joe Manganiello, Richard Whitters, Paul Foxcroft e Titus Lunter. Per partecipare allo spettacolo è necessario presentare il biglietto speciale ritirabile gratuitamente alla presso la biglietteria del Teatro del Giglio dalle 9:00 del giorno dell’evento e fino ad esaurimento, presentando biglietto e braccialetto della manifestazione validi per lo stesso giorno. 16:30 Area Performance – Asta di Beneficenza: Asta delle opere realizzate durante Lucca Comics & Games. Il ricavato aiuterà i progetti di varie associazioni ed enti benefici, come Reparto Pediatria Lucca, Comunità di Sant’Egidio ed Emergency. Siete interessati ai DVD di Evangelion? Se sì, correte a prendere una copia sfruttando le offerte Amazon!