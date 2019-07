Lucifer: l’ultima stagione avrà molti più episodi

Lucifer è giunto alla quinta stagione, ma attraverso un accordo, Netflix è riuscita ad aggiungere altre puntate alla serie.

Dopo la grande accoglienza riservata per la quarta stagione di Lucifer, ne è stata confermata la realizzazione di una quinta. Ma ci sono alcune novità riguardo la conclusione di questa serie “infernale”: pare che la showrunner Ildy Modrovich abbia sancito un accordo con Netflix secondo cui l’ultima stagione di Lucifer sarà molto più lunga della precedente.

Secondo questo accordo la quinta stagione di Lucifer avrà ben 16 episodi. Un gran finale per una delle stagioni di punta della piattaforma streaming. Lo scorso giugno, Ildy Modrovich e Joe Henderson avevano annunciato che la serie, creata da Tom Kapinos e basata sul fumetto omonimo di Mike Carey, sarebbe stata rinnovata soltanto per un’ultima stagione. Tale dichiarazione non è stata ben accolta dai fan, che hanno preteso che la serie continuasse. Probabilmente, alla luce delle proteste, i due hanno preferito aggiungere altri episodi in modo da poter dare al pubblico il finale che meritano.

Come sappiamo, questa serie ha attraversato un momento particolarmente difficile: dopo essere andata in onda su Fox per tre stagioni, è stata bruscamente interrotta, lasciando ai fan un finale che non risolveva molte delle trame lasciate aperte. Nonostante la stagione avesse due episodi extra, che però non concludevano in nessun modo la trama, quel finale ha lasciato tutti i fan insoddisfatti. Per cercare di ridare vita alla serie i fan hanno lanciato un hashtag #savelucifer. Inizialmente fu Amazon Prime Video ad interessarsi al recupero della serie, ma successivamente è stata accolta da Netflix. Così la serie venne salvata e i fan tirarono un sospiro di sollievo.

Ora la produzione e gli showrunner hanno deciso di concluderla definitivamente, proprio perché ogni percorso ha una sua fine ed è giusto che Lucifer abbia una conclusione perfetta che accontenti tutti gli appassionati.