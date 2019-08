Luke Skywalker (Star Wars: The Last Jedi) di Tamashii Nations

Luke Skywalker è una delle nuove proproste di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts tratta dall'ottavo episodio di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Tamashii Nations pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo della nuova action figure ispirata a Luke Skywalker direttamente dal film di Star Wars VIII: The Last Jedi (Gli Ultimi Jedi) per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 15 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Star Wars e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili, la spada laser e i dadi di Han.

Questa figure come dicevamo è tratta dall’ottavo episodio della saga di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, secondo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2017 e che concluderà la storia degli Skywalker con il nono capitolo in uscita a dicembre di quest’anno.

Luke Skywalker è il protagonista principale della trilogia originale di Star Wars, il personaggio è interpretato dall’attore Mark Hamill sia nella vecchia trilogia che in quella nuova. Nella serie Luke è il figlio di Anakin Skywalker e di Padmé Amidala, e fratello gemello di Leila Organa. In Una nuova speranza si sottopone all’allenamento di Ben Kenobi per diventare un Cavaliere Jedi; prende quindi parte alla Guerra civile galattica combattendo con l’Alleanza Ribelle contro l’Impero, riuscendo a distruggere la Morte Nera, con l’aiuto di Han Solo. Ne Il ritorno dello Jedi affronta infine suo padre Dart Fener, portandolo a pentirsi, a ribellarsi e a uccidere l’Imperatore, causando così la caduta definitiva dell’Impero Galattico.

L’uscita di Luke Skywalker (Star Wars: The Last Jedi) è prevista per il mercato Giapponese a dicembre 2019 al prezzo di 6.600 yen.