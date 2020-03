L’Ultimo Terrestre di Gipi GRATIS su YouTube

Gipi e Fandango mettono gratuitamente online su YouTube un altro film del fumettista toscano: L’ultimo Terrestre, pellicola del 2011.

Si tratta del secondo film messo a disposizione dall’autore e dalla casa produttrice da quando sono entrate in vigore le attuali norme di prevenzione per la diffusione del contagio del Coronavirus. La scorsa settimana infatti era toccato al più recente Il Ragazzo più Felice del Mondo che trovate ancora QUI.

Le vicende de L’ultimo Terrestre, ispirate liberamente al graphic novel Nessuno mi farà del male di Giacomo Monti, raccontano dell’arrivo degli extraterrestri in un paese stanco e disilluso, in crisi economica conclamata e gravissima.

Eccovi film completo:

Le reazioni delle persone alla venuta degli extraterrestri vanno dalla reazione razzista (Adesso ci ruberanno il lavoro, come hanno fatto i cinesi prima di loro!) ad interpretazioni mistico religiose strampalate.

Seguiremo quindi la vita di Luca Bertacci, vero protagonista de L’ultimo Terrestre, un uomo con enormi problemi di relazione, un uomo che, abbandonato dalla madre quando era piccolo, è cresciuto nell’odio per le femmine. Nella diffidenza e, soprattutto, nell’incapacità di provare sentimenti. Questa chiusura emotiva ne ha fatto un emarginato senza passioni e senza sogni, Luca spende la sua vita tra il lavoro (barista in una sala bingo), rari pranzi con il padre (che ogni volta rinnova il dolore per l’abbandono della madre, quella femmina maledetta…) e un attrazione segreta e inconfessabile per una vicina di casa.

Un sentimento che Luca non può e non vuole permettersi, e che cerca di reprimere in ogni modo. Ma l’arrivo degli extraterrestri cambierà tutto. Nella storia questa venuta assumerà sempre di più le caratteristiche di una vera e propria “rivelazione” per il nostro protagonista.

Questi alieni, che nella forma e l’atteggiamento sono tanto simili ai “grigi” di incontri ravvicinati, ma che si distinguono soprattutto per la loro capacità di sapere “che cosa è Bene e cosa è Male”, agiscono ai margini della vicenda modificando la vita di Luca, innescando eventi che lo porteranno a scoprire una verità inaspettata e sconvolgente sulla madre e il suo “abbandono”, fino a dargli una nuova possibilità di vita e una speranza di felicità.

Difficile al termine della storia non pensare che questi extraterrestri con il loro arrivo tanto simile ad un “giudizio universale” siano alla fine venuti sulla terra solo per lui. Come un regalo.