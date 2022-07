Una brutta notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno nel mondo del cinema: è morto James Caan, attore poliedrico che ha raggiunto la fama grazie all’interpretazione di Sonny Corleone ne Il Padrino, film cult di Francis Ford Coppola. L’attore si è spento nella giornata di ieri a 82 anni.

É morto a 82 anni James Caan

L’annuncio della sua scomparsa è stato diramato dalla famiglia su Twitter, che ha voluto chiedere ai fan di avere rispetto per la loro privacy in questo momento difficile. Le cause della morte non sono state rese note.

James Caan è stato uno dei volti più noti del cinema americano negli anni ’70 e ’80. Oltre a i film de Il Padrino, l’attore è diventato famoso per il suo lavoro in El Dorado e The Rain People per citarne alcuni. Ha ricevuto quattro nomination ai Golden Globe, una agli Oscar proprio per il ruolo di Sonny, un Emmy, e la stella sulla patinata Hollyood Walk of Fame nel 1978.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

Caan debuttò a Hollywood con un ruolo non riconosciuto in Irma la Douce, film del ’63, ma il suo primo momento lo ebbe con The Glory Guys, film del 1965, in cui interpretò Anthony Dugan. Ruolo che iniziò a farlo conoscere nel panorama dei grandi. Ha recitato anche in Misery non deve morire, tratto dal romanzo di Stephen King.

James Caan avrebbe dovuto riunirsi con Francis Ford Coppola in Megalopolis, progetto in limbo da anni e che per molti sembrava irrealizzabile. L’ultimo suo film rimane quindi Queen Bees, commedia romantica uscita nelle sale nel 2021.

Proprio quest’anno si è celebrato il cinquantesimo anniversario dall’uscita nelle sale del primo film con una versione Home Video restaurata in 4K. Per restaurare la trilogia de Il Padrino sono stati esaminati oltre 300 rulli di pellicola per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film.