Made in Abyss: in arrivo il live-action da Columbia Pictures

Made in Abyss, il manga dark-fantasy di Akihito Tsukushi, diventerà un film live-action hollywoodiano grazie a Columbia Pictures della Sony. A confermare la notizia è Deadline.

Per ora sono ancora poche le informazioni in circolazione. Quello che sappiamo è che la Vertigo Entertainment di Roy Lee e Masi Oka della Mobius Productions (l’attore di Heroes Hiro Nakamura, il gioco Outer Wilds) stanno producendo il progetto, dopo aver precedentemente collaborato al film Death Note del 2017 (così come al suo prossimo sequel) e alla serie live-action The Promised Neverland in sviluppo presso Amazon.

Il live-action è inoltre curato da Kevin McMullin che ha scritto e diretto il film drammatico del 2019 Low Tide, con un nuovo progetto in arrivo: l’horror First Harvest.

Made in Abyss: manga e anime

Il manga di Made in Abyss è scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Il primo volume tankōbon è uscito il 31 luglio 2013.

In Italia Made in Abyss è pubblicato dalla J-POP.

In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!

La prima stagione anime, composta da 13 episodi, prodotta da Kinema Citrus è stata trasmessa in Giappone tra il 7 luglio e il 29 settembre 2017. In Italia è disponibile su VVVVID gratuitamente sia in versione sottotitolata sia con il doppiaggio Italiano; la versione doppiata è anche su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio.

La stagione è stata riassunta in due film usciti al cinema: Tabidachi no Yoake, uscito in Giappone il 4 gennaio 2019 e Horo Suru Tasogare che ha debuttato il 18 gennaio 2019. Un film sequel, Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei) è uscito in Giappone il 17 gennaio 2020 mentre da noi Dynit lo pubblicherà in home video a settembre.

Una seconda stagione intitolata Made In Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo (Il Sole splende sulla città d’oro) debutterà nel 2022.