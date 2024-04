Prezzo SHOCK per la Collector's Edition di Made in Abyss! (-48%)

Siete dei fan sfegatati di Made in Abyss? Allora non potete perdervi questa offerta Amazon sulla Collector's Edition Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness in edizione PS4 che oggi costa solo 46,44€ invece che 89,99€ grazie a uno sconto del 48%. All'interno della confezione, oltre al gioco per PS4 troverete un poster ufficiale in tessuto e un bellissimo artbook degli sviluppatori ricco di immagini, informazioni e curiosità sul gioco.

Made In Abyss - Collectors Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete appassionati di giochi di ruolo, la Collector's Edition di Made in Abyss offre un'esperienza incredibile e più completa che mai. Potrete interpretare Riko e Reg e rivivere le avventure della serie animata con una trama inedita che approfondisce i misteri dell'Abisso. Il pacchetto include il gioco per PS4, un poster in tessuto (60 x 90 cm, quindi piuttosto ampio) e lo speciale quaderno ricco di artwork.

All'interno dell'artbook troverete tante informazioni utili, dalle caratteristiche dei mostri che incontrerete ai paesaggi, fino agli equipaggiamenti e reliquie in cui potrete imbattervi. Potrete anche scegliere di usare l'audio in lingua giapponese per calarvi completamente nell'ambientazione dell'anime. Se amate Made in Abyss, questa edizione da collezione è un sogno che si avvera, soprattutto ora che costa così poco.

Se siete amanti di Made in Abyss e volete rivivere le avventure di Riko e Reg sulla vostra PS4, conoscere di più sul mondo degli Abissi e scoprire equipaggiamenti, mostri e tanti altri segreti riportati nell'artbook incluso nella confezione, non potete perdervi la Collector's Edition Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Oggi, grazie a uno sconto speciale offerto da Amazon la pagate solo 46,44€ anziché 89,99€.

Vedi offerta su Amazon