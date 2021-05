Made in Abyss: in arrivo la seconda stagione e il gioco in 3D

Grandi notizie per gli amanti del franchise di Made in Abyss. Innanzitutto l’anime, trasmesso nell’estate del 2017 e reso disponibile in Italia su VVVVD e su Netflix, tratto dall’omonimo manga di Akihito Tsukushi, avrà una seconda stagione. A rivelarlo il sito ufficiale dell’anime. La seconda stagione uscirà nel 2022 e si intitolerà: Made in Abyss: The Sun Blazes Upon the Golden City (Made in Abyss: Retsujitsu no Ōgonkyō).

Questa la locandina:

Le notizie non sono finite perché il franchise si arricchirà anche di un nuovo gioco RPG d’azione 3D sviluppato da Spike Chunsoft. Il gioco si chiamerà Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (Made in Abyss: Yami o Mezashita Rensei) e avrà una storia completamente originale supervisionata da Tsukushi. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sarà disponibile per PlayStation 4, Switch e PC (via Steam) nel 2022 sia in inglese che in giapponese. Numskull Games si sta adoperando per portare il gioco anche in Europa.

Made in Abyss: il franchise

Made in Abyss nasce come manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi, pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. In Italia è edito dalla casa editrice J-POP che ne descrive così la trama:

In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!

Un adattamento anime, prodotto da Kinema Citrus e acquistato in Italia da Dynit, è stato trasmesso in Giappone tra il 7 luglio e il 29 settembre 2017. Due film riassuntivi intitolati Made in Abyss: Journey’s Dawn (Made in Abyss: Tabidachi no Yoake) e Made in Abyss: Wandering Twilight (Made in Abyss: Hourou suru Tasogare sono usciti rispettivamente il 4 e il 16 gennaio 2019. Un terzo film, Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei) è uscito poi il 17 gennaio 2020.

Se vuoi anche tu avventurarti nell’Abisso compra il primo volume del manga disponibile su Amazon!