Magic The Gathering: annunciata “Jumpstart”

Wizards Of The Coast ha da poco annunciato un nuovo tipo di buste d’espansione per il gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering, che verrà rilasciato sul mercato a partire da questa estate.

Le Jumpstart, così sono state chiamate, saranno una serie di nove buste d’espansione che, secondo il sito ufficiale, “prende le parti migliori dei formati Limited e Constructed di Magic e le fonde in un’esperienza di gioco dinamica e innovativa”.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

JUMPSTART: UNA NUOVA ESPERIENZA DI GIOCO ALL’INTERNO DI UN NUOVO TIPO DI BOOSTER Jumpstart è semplice: prendi due booster, mescolali insieme e sei pronto per partire. Ma uno sguardo più attento, rivela un’esperienza di gioco complessa, diversa da qualsiasi altra cosa si sia vista in Magic. Ogni booster Jumpstart include 20 carte. Tutte e 20 le carte hanno un tema e la maggior parte dei temi ha più varianti, sufficienti per creare 121 possibili elenchi da 20 carte all’interno di ogni pacchetto. I temi vanno dal familiare (“Garruk”) al curioso (“Dottore”), e due temi a volte si uniscono per formare un improbabile miscuglio (“Dottor Garruk”). Se hai mai voluto creare bene mazzo Gatti Pirata, ora puoi farlo. Esistono persino speciali pacchetti “Mitici rari” che non hanno grosse variazioni, giusto una carta per lista, perché esiste un solo vero mazzo Unicorni. Jumpstart è diverso da tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora, quindi ecco alcune informazioni chiave da sapere su questo prodotto in uscita il 3 luglio: Ogni booster contiene 20 carte appartenenti ad un tema. Quale tema contiene ogni booster è completamente casuale, ma ogni 20 carte tematiche saranno sigillate all’interno del mazzo ed etichettate;

Un booster su tre avrà una carta rara extra;

Sarà pieno di ristampe: quasi 500!

Jumpstart introduce 37 nuove carte nel gioco. Saranno utilizzabili solo nei formati Legacy, Vintage e Commander;

È strettamente legato al Core Set 2021 — condividono molti contenuti e vengono rilasciati l’uno vicino all’altro — ma Jumpstart è un prodotto autonomo;

Tutte le carte sono utilizzabili nei formati Eternal (Legacy, Vintage e Commander);

Ogni pacchetto include una terra base con un’illustrazione che corrisponde al tema del pacchetto. Alcune di esse, saranno inerenti al M21, ma la maggior parte avrà illustrazioni create appositamente per Jumpstart.

Sarà sicuramente interessante provare questo nuovo modo di giocare in maniera rapida e immediata, non appena verrà rilasciato il 3 di Giugno.