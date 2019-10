Magic The Gathering e My Little Pony uniti per beneficenza

Hasbro e wizards of the Coasts produrranno uno speciale set di 3 carte dedicato a My Little Pony per raccogliere fondi a favore di Extra Life

Wizards of the Coast, succursale “fantasy” della più ampia Hasbro e azienda leader nel mondo dei giochi di carte collezionabili grazie a Magic: The Gathering, ha aperto una collaborazione diretta con la casa madre per la produzione di un miniset cross-over per il famoso gioco di carte basato sul brand My Little Pony.

Non è la prima volta che la Wizards of the Coast viene coinvolta in progetti multi-marca. Già nel 2017 e nuovamente un anno dopo, fu la volta di carte dedicate a D&D (l’ultima fu per l’appunto The sword of Dungeons & Dragons).

In collaborazione con Extra Life, organizzazione a scopo caritatevole che punta alla raccolta fondi per il Seattle’s Children Hospital, la WotC ha già prodotto un mini set di tre carte dal bordo argentato che si collega direttamente al marchio minipony.

La presenza del bordo argentato,come i più affezionati al gioco di carte più venduto al mondo avranno già capito, rende queste carte non utilizzabili nei tornei e negli eventi ufficiali: del resto, almeno in questo caso, lo scopo non è quello di alimentare la competitività dei giocatori ma quello di raccogliere fondi per beneficenza.

E parlando di beneficenza, non è la prima volta che i prodotti della casa americana vengono coinvolti in progetti a scopo benefico. Alcuni di voi ricorderanno che ad inizio anno il famoso attore Joe Manganiello, insieme al fratello, donarono all’UPMC Children’s Hospital diversi manuali dell’ultima edizione di D&D inaugurando un piccolo club interno alla struttura ospedaliera (Per chi se lo fosse perso, trovate la notizia qui)

Oltre alla già citata carta per il gioco di ruolo più famoso del mondo, altri marchi del gruppo Hasbro hanno visto produrre una carta speciale a loro dedicata: nel 2017 anche Transformers e NERF ottennero questo trattamento speciale

Questo mini-set verrà venduto esclusivamente sul sito HasbroPulse.com a 50$, per ogni set venduto 30$ saranno devoluti all’associazione benefica.

Ma il progetto non si limita alle sole carte: sarà infatti possibile acquistare anche un set di tappetini da gioco targati UltraPRO (anche in questo caso tre in ciascun set) al prezzo di 100$. Qui Extra Life otterrà 80$ per ogni vendita effettuata.

Questo speciale set di carte e il playmat dedicato verranno messi in commercio a partire dal 12 Ottobre.