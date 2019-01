Joe Manganiello inaugura un nuovo D&D club ospedaliero

L’attore Joe Manganiello ha inaugurato un club Dungeons & Dragons presso il Children’s Hospital di Pittsburgh.

Manganiello, apparso in Batman vs Superman: Dawn of Justice nel ruolo di Deathstroke, è un noto fan del franchise fantasy: fondatore di Death Saves ,una linea di vestiario dedicata a Dungeons & Dragons , possiede un enorme modello di drago in casa e gioca regolarmente con altri celebri fan del gdr fantasy .

Ora Manganiello ha fatto conoscere il gioco ad una nuova generazione di fan: il Pittsburgh Post-Gazette riporta infatti che lui e suo fratello Nick hanno recentemente visitato l’UPMC Children’s Hospital di Pittsburgh con diversi manuali da donare ai giovani pazienti dell’ospedale. La coppia, che è cresciuta giocando insieme, ha presentato D&D ai bambini e ha giocato con loro per tutto il giorno, aiutandoli a capire le regole e a creare le proprie campagne.

“Penso che al centro di questo gioco ci sia la capacità di immedesimazione e la possibilità di uscire dalla realtà per un po’ “, ha dichiarato Manganeniello. “E quando si tratta di Ospedali Pediatrici e di bambini penso che questo diventi davvero importante. I bambini dovrebbero poter giocare e poter essere bambini, mentre stanno affrontando situazioni mediche che invece li costringono a crescere “.