Magic: The Gathering mostra il packaging de La Guerra della Scintilla

Wizard of the Coast ha rivelato tutto il packaging legato alla nuova espansione di Magic: The Gathering, intitolata La Guerra della Scintilla. Tra le varie foto vediamo i Mazzi Planeswalker, i Booster, il Prerelease Pack e il Box di Booster.

L’espansione La Guerra della Scintilla (in inglese War of the Spark) uscirà il 3 maggio, ma sarà giocabile durante gli eventi Prerelease nel weekend di fine aprile.

La Guerra della Scintilla sarà l’ottantunesima espansione di Magic: non farà parte di nessun blocco precedente anche se avrà molti punti di contatto sia con le due espansioni uscite recentemente sia con l’ambientazione delle Gilde di Ravnica.

La Guerra della Scintilla conterrà 264 carte (15 terre base, 101 comuni, 80 non comuni, 53 rare e 15 mitiche) e includerà inoltre delle versioni foil di queste carte sparse randomicamente nei vari pacchetti (massimo una per booster). Nei Planeswalker Deck inoltre saranno presenti 10 carte aggiuntive (2 Planeswalker mitici, 2 rare, 2 non comuni, 2 comuni e 2 terre doppie comuni), numerate oltre il 264 (ultima carta dell’espansione).

La storia di questa espansione gira attorno alla battaglia tra i Guardiani e Nicol Bolas: una vera e propria guerra tra Planeswalker. Dozzine di viandanti di tutte le realtà si trovano uniti (capitanati da Jace Beleren, Chandra Nalaar e Gideon Jura) contro il malvagio drago che ha dichiarato il suo dominio su Ravnica ed è molto vicino a concludere la “Magia Antica”, antica arte capace di donargli un potere quasi divino in grado di renderlo il dominatore di tutta la realtà. La battaglia prende quindi un’importante peso nella sopravvivenza del multiverso. Se siete interessati a provare l’espansione prima di tutti, potrete testare La Guerra della Scintilla il 25 aprile – due giorni prima dell’uscita ufficiale – sulla piattaforma online MTG Arena.